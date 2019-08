Legevakten slår alarm før fadderuka: – Vi oversvømmes

Hun forteller at mange av studentene kommer utenbys fra og er ukjent med Oslos uteliv. Rødsand Lund forklarer at disse menneskene opplever at det føres en strengere linje enn andre steder i landet og en lavere terskel for at politiet griper inn.

Nye tiltak

Philip Havig er faddersjef og koordinator ved Universitetet i Oslo. Han forteller at de har innført en rekke tiltak etter at SiO mottok bekymringsmeldingen tidligere i år.

INNFØRER FADDERVAKTER: Philip Havig, faddersjef og koordinator ved Universitet i Oslo, forteller at de har innført faddervakter under årets fadderuke. Foto: Privat

– Vi har en omfattende fadderopplæring, og alle faddere må gjennom et kurs, der vi fokuserer på verdibygging, gode holdninger, inkludering og drikkepress. Vårt mål er at alle skal få en god studiestart, sier han til TV 2.

Faddersjefen forteller at de også arrangerer rusfrie arrangement, både på dagtid og kveldstid, slik at alle skal føle seg velkommen uten å føle på å måtte drikke.

Nytt i år i Oslo er at de har innført faddervakter.

– Dette tiltaket er basert på bekymringsmeldingen fra legevakta i Oslo. Det er økning i antall rusforgiftninger i Oslo, og da har man generelt et behov for å innføre en faddervakt. Ordningen skal sørge for at alle kommer seg trygt hjem, kanskje få i seg litt vann og ha noen å prate med. Vi er veldig glad for å ha det på plass i år, sier Havig.

Beredskapstelefon

Skolene i Oslo er ikke de eneste som har forberedt seg godt i forkant av årets fadderuke.

GODT FORBEREDT: Fadderkoordinator ved Universitetet i Bergen, Sara Ebling, forteller at de har forberedt seg godt i forkant av årets fadderuke. Foto: Privat

Fadderkoordinator ved Univseristetet i Bergen, Sara Ebling, forteller at de har hatt mye fokus på fadderopplæring før årets begivenhet.

– Vi har hatt obligatorisk opplæring av alle fadderne sammen med politiet, med særlig fokus på sikkerhet. De har også måttet skrive under på en kontrakt, der vi presiserer våre forventninger. Vi har samarbeidet med alle utdanningsinstitusjonene i Bergen, så dette er et stort samarbeidsprosjekt, sier hun til TV 2.

Bergen var tidlig ute med faddervakter, som også Oslo nå har innført. Ifølge Ebling vil disse være ute hver kveld i denne perioden.

Mandag ble det også kjent at det har blitt opprettet en døgnåpen beredsskapstelefon for alle studenter i Bergen.

– Alle studenter og faddere har fått et nummer som de kan ringe til hvis de trenger hjelp. Vi er veldig stolte over denne telefonen, og resten av fadderopplegget vi har. Vi forventer ikke noen alvorlige situasjoner, men det er fint å være i forkant og ta det på alvor, sier hun.

– Vær en «kjernekar»

Ørstavik forteller at han er svært glad for alle tiltak som kan bidra til at studentene kan starte sin studentkarrière på en trygg måte, og håper ordningene vil gjøre at situasjonen ser bedre ut i år.

Likevel vil han sørge for at legevakten i Oslo har tilstrekkelig med bemanning for å håndtere de som eventuelt kommer inn, og oppfordrer alle til å følge følgende kjøreregler:

– Spis, ikke bare drikk. Pass på totalmengden. Ta hånd om hverandre og kontakt helsetjenesten hvis det kommer ut av kontroll. Unngå ulovlige rusmidler – det er ikke mulig å vite hva de inneholder, og styrken kan variere betydelig, råder han.

Rødsand Lund har samme oppfordring som Ørstavik, og legger til:

– Vær en «kjernekar» og ta ansvar. Det er «lov» å ta en tidlig kveld, du får ingen medalje for å «vinne festen». Ikke kjøp sprit fra ukjente personer eller bruk narkotika, du vet aldri hva du får i deg.

I tillegg til dette ber politioverbetjenten alle arrangører og deltakere om å forholde seg til de råd og veiledning de får fra politiet. Hun håper også at alle har ansvarlige vakter eller faddere som er edru, og som kan ta styringen i uønskede situasjoner. Konkurranser som handler om å få i studentene mest mulig alkohol fraråder hun sterkt.