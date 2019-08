2019 har så langt vært et godt år for Italienske Lamborghini. Superbilprodusenten med base i Sant'Agata Bolognese har aldri solgt flere biler på verdensbasis.

Det er mye takket være SUV-monsteret Urus, men også Huracan kan skilte med gode salgstall i superbil-segmentet.

Dette er modellen som erstattet Gallardo i 2014. Siden da har bilen kommet i to oppdaterte utgaver, den siste heter Huracan EVO – og er på mange måter den råeste av de alle.

Bilen er til og med raskere enn Huracan Performante rundt Lamborghinis egen testbane. Det forteller litt om hva italienerne har fått til her.

Endelig i Norge

Siden avdukingen av bilen tidligere i år, har mange vært spent på å se den live. Rett og slett fordi Lamborghini har tonet designet noe ned sammenlignet med Performante-utgaven.

Etter en litt forsinket levering, har det første eksemplaret nå endelig ankommet Norge.

Førstkommende lørdag er det offisiell premiere av bilen, men allerede nå har vi i Broom fått en sniktitt hos den eksklusive bilforhandleren Autoxo på Høvik.

Slik ser nykommeren ut under duken. Forventingene er som vanlig store, når Lamborghini lanserer en ny og oppdatert utgave av suksessen Huracan.

Test Lamborghini Urus: Den råeste SUV-en du kan kjøpe akkurat nå

Lakk til 150.000 kroner

Akkurat som de fleste andre modeller fra Lamborghini, er nye Huracan EVO helt spektakulær å se på. Vi syns designet sitter veldig bra, selv om det ikke er like utagerende som hos Performante-utgaven.

Blant nyhetene på EVO er at firehjulsstyring nå er standard.

Et av områdene Lamborghini har brukt mye tid på, er å forbedre aerodynamikken kraftig på den nye modellen. Det er takket være nye frontfangere, større luftinntak på siden og en nyutviklet vinge bak.

– Den er jo helt fantastisk å se på. Vi er spesielt fornøyd med den nye Arancio Xanto-fargen, den syns vi kler bilen veldig godt, forteller Olav Medhus hos Autoxo.

Han legger til at lakken ikke er av det rimeligste slaget. 150.000 kroner koster den.

Bak rattet er du sjef over 640 hk – som serveres fra en naturlig aspirert V10-motor. Vakkert!

Ladbar toppmodell: Nå er den raskere enn noen gang

Feirer med egen Lambo-tour

– Hvilke forventinger har du til den nye modellen her hjemme?

– Siden lanseringen av Huracan i 2014 har interessen i Norge vært god, tatt i betraktning at vi snakker om superbil til noen millioner kroner. Så langt har vi levert rundt 25 biler, og jeg regner med at vi kommer til å selge minst fem EVO-utgaver allerede nå i år, sier Olav.

Huracan EVO koster fra 3,1 millioner kroner i Norge. Denne bilen bikker 3,8 inkludert en del ekstrautstyr.

I anledning ankomsten av Huracan EVO, feirer Autoxo med å arrangere en egen tour, dedikert til norske Lamborghini-eiere.

– Ja, det blir moro! Dette er første gang vi arrangerer en egen drive out, kun for Lamborghini-modeller. Dagen starter med grilling her på Høvik, før vi reiser av gårde. Det ser ut til at vi får med rundt 15 biler, så jeg gleder meg stort til å se et samlet Lamborghini-følge på norske veier.

– Blir nye Huracan EVO med på tur?

– Ja, absolutt! Nå har vi endelig fått bilen i hus, så den skal helt klart få lufte seg litt nå før høsten kommer, smiler Olav.

Broom kommer tilbake med mer informasjon om nye Huracan EVO – som også ble solgt på rekordtid. I mellomtiden kan du se flere bilder fra den eksklusive førpremieren her:

^

Nye miljøkrav kan bety slutten for toppmodellen

Lamborghini har vært på Norgesbesøk tidligere i sommer med nye Huracan EVO. Her kan du se det eksklusive følget på tur i Lofoten.