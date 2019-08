Gjennom flere år har konkurransen «Camp Senkveld» vært et fast innslag i TV 2-programmet, og dette vil Olafsen og Blipp videreføre – nå med sin egen vri.

I likhet med tidligere år vil to lag konkurrere mot hverandre. Men denne gangen vil det ene laget, «Vest» være ledet av Stian Blipp (29), og det andre laget vil bestå av deltagere fra «Øst» og være ledet av Helene Olafsen (29).

Konkurransen har fått tittelen: «Senkveld-slaget: Øst mot Vest»

– Stian går rundt livet med den naturlige selvtilliten det gir å være bergenser. Nå skal han og vestlendingene jekkes ned noen hakk, lover Helene.

– Jeg gleder meg til å bevise at det er en grunn til at vi fra vest får tyn for at vi er så selvgode og brautende. Svaret er enkelt. Vi har grunn til det, repliserer Blipp.

Øst mot vest – hvem er best?

Helene skal lede laget fra øst, som består av Svein Østvik (58), Isabelle Ringnes (30), Freddy Dos Santos (42) og Hasse Hope (33).

Stian leder laget fra vest, hvor deltagerne er Lothepus (49), Kristin Gjeldsvik (32), Jan-Henrik Børslid (43) og Isabel Blanco (40).

Lagene er allerede i gang med innspillingen ved den vakre skjærgården ved Langesund like utenfor Porsgrunn. Her blir deltagerne utfordret både i det våte og tørre element – og det blir garantert blod, svette og tårer.

Senkveld med Helene og Stian har premiere på TV 2 fredag 6. september.