Hva betyr det egentlig å «vinne» en debatt?

Jeg forstår at noen kan mene at at det er nok til å finne frem femmersiden på terningen. Men konklusjonene hopper over en kontekst som debattene også bør vurderes utfra.

Det jeg mener er at debattantene også må vurderes basert på hva som er utgangspunktet deres og hva som er målet for debatten.

Og utgangspunktet for Ap er at de lekker velgere i alle retninger.

I bompengedebatten dominerte Bastholm (MDG) og Lysbakken (SV), mens Støre fikk ordet én gang. Selv om Vedum ikke hadde sin beste kveld, leverte også han varene. Da sliter Støre, for disse partiene trenger bare å ikke miste velgere, mens Ap må vinne sine.

Problemet til Arbeiderpartiet er at de andre partiene på venstresiden er «bedre» enn dem på alle de viktigste sakene. SV og MDG har mer ytterliggående klimapolitikk og en tydeligere retorikk. SV og Rødt går lengre enn Ap i å drive kommersielle aktører ut av velferden. Senterpartiet har en troverdighet på distriktspolitikk som Jonas Gahr Støre kan se langt etter.

Støres vanskelige jobb er ikke bare å fremstå bra i debatter. Han må overbevise folk om at Ap fortjener en stemme selv om partiet er mer moderat enn alternativene.

Klarte han det på mandag? Nei, det synes jeg ikke. I så fall hjelper det ikke med stilpoeng.

Det alle synes å være enige om, er at Kjell Ingolf Ropstad gjorde en dårlig jobb. Den ferske KrF-lederen falt fullstendig gjennom i møte med de mer erfarne på scenen.

Men hvorfor? Selv om partilederdebatt i valgkamp er en slags høytidsstund, er det fremdeles bare debatt. Ropstad har vært ungdomspartileder, og har såpass mange debattimer i boken at han burde takle dette bedre. Det er ikke magi, så fuktigheten bak ørene bør ikke være særlig til forsvar. (Se bare på hvordan Bom-Trym klarte å tøffe seg mot finansministeren!)

Jeg tror det handler mer om politikk enn debattferdigheter.

På sitt verste minnet Ropstad om Knut Arild Hareides mest begredelige debattøyeblikk, noen av dem fra valgkampen for to år siden. I fullt alvor sa Ropstad «Jeg synes både Rødt og Venstre har noen gode poenger her», som om det skulle være et argument for å stemme på partiet hans.

Til alt overmål fulgte han opp med KrF-klisjeen om ikke å ha et «religiøst forhold til bompenger». Det sluttet å være morsomt i 2013, og historikere strides om det i det hele tatt var morsomt da.

Selv om KrF tok et retningsvalg i fjor, står fremdeles i en sentrumsspagat med uklar politikk på sentrale saker. Det var det som gjorde Hareide til en dårlig debattant i sin tid, og det er hovedforklaringen på at Ropstad ikke klarer å gjøre en bedre jobb.

Konteksten betyr noe. Skal man for eksempel sammenligne Jonas Gahr Støre med Trygve Slagsvold Vedum, er det viktig å huske hvor forskjellig utgangspunkt de har. Målingene viser at Vedum har fått mange nye velgere fra forrige valg, mens Støre har mistet mange.

Det stiller ulike krav til dem.

Akkurat nå er det viktig for Senterpartiet at Vedum ikke dummer seg ut, så folk angrer seg før valgdagen. For Støre er det ikke nok med stø kurs. «Bra» er ikke bra nok.

Nå har jeg ikke skrevet noe om Erna Solberg. Det er fordi hun er så kjedelig. En egenskap som forståsegpåere som meg har konkludert med at en styrke for henne, men en svakhet for de fleste andre.

Jeg vet ikke helt hvorfor. Det er nå bare sånn det er.