Forvandlet Southampton med «Klopp-mentalitet»: – Alt han sa ga mening

Southampton-Liverpool lørdag 16.00. Sendestart på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo 15.30.



En fryktelig start på sesongen med 0-3-tap mot Burnley til tross – østerrikske Ralph Hassenhüttl er for alvor med å bli en publikumsfavoritt i Southampton.

Og at han er populær blant fansen er neppe så rart, når du hører hvem han har omgått i en årrekke, tatt trenerkurs med og blitt sammenlignet med de siste årene: Nemlig Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Han er Alpenes Klopp, meldte engelske medier da Hassenhüttl i desember i fjor tok over nedrykkstruede Southampton.

Selv har han selv vært klar på at han er en god venn av Liverpool-manageren og at han langt på vei har samme filosofi som Klopp.

– Jeg tror foretrekker den samme filosofien i fotball - vi ønsker høyt tempo, vi ønsker spillerne våre til å sprinte rundt og presse høyt. Disse elementene gjør kampene livlige, varierte og gjør folk giret, har Hassenhüttl tidligere uttalt til Bundesliga.com (ekstern lenke).

Og med den mentaliteten har Southampton planer om å slå tilbake i årets Premier League-sesong etter et par skuffende år i nedrykksstriden.

– Vi skal prøve å være det beste laget vi kan være, med høyest nivå og vinnervilje. Har vi det, så er vi vanskelige å slå, sier Hassenhüttl til TV 2.

– Han gjorde om på mentaliteten vår

Og med nettopp denne Klopp-filosofien, klarte den nevnte 52-åringen å snu det som lenge virket som en synkende skute med Southampton i fjor.

Status etter de første 15 kampene var en seier, ni poeng og nedrykksplass. Det betød sparken for Mark Hughes.



Inn kom Hassenehüttl. Det ga 30 poeng på de neste 23 kampene, trygg plass og nok en sesong i det gjeveste engelske selskap.

Nå får østerrikeren skryt for snuoperasjonen av sine egne.

– Det ble et mentalitetsskifte da Ralhp kom inn som jeg synes var riktig sunt. Det har vært mer kynisme hos oss etter at han kom inn. Også er det fokus på kollektivet, at det er vi som et lag som skal prestere. Jeg synes det stemmer veldig godt med hvordan jeg selv og mange andre tenker, sier forsvarsspillere Jannik Vestergaard til TV 2.

I Hassenhüttls første kamp ble det 0-1-tap mot Cardiff, men deretter startet snuoperasjonen for fullt. Kaptein Pierre-Emile Højberg legger ikke skjul på at han følte på en slags totalforvandling.