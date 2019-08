Rødt-Moxnes raser mot Venstre: – Dette er ikke kvinnekamp

– Barnehage er ikke noe vi pålegger folk å velge. Det er fritt valg, hvis ikke du har lagt dem ned eller tvangskommunalisert dem. Det er frie valg der du kan velge den barnehagetypen du ønsker og der folk velger utfra den kvaliteten de tilbyr, la Venstre-lederen til.

Trussel

Moxnes mener kommersielle barnehager på er en trussel for velferdsstaten.

– I Oslo ser vi at 18 av de 20 mest populære barnehagene er private, ideelle, og ikke kommersielle. Foreldre er jevnt over fornøyd med barnehagetilbudet. Det er marginal forskjell mellom kommunale og private. Det handler om velferdsstatens fremtid at skattepengene går til velferd, sa Rødt-lederen.

– Du er så fanatisk at da får heller barnehagene stå tomme, sier Skei Grande og viser til at Oslo kommune har nektet en private barnehage å starte, selv om den står klar.

Moxnes synes det er et paradoks at Venstre er imot profitt i skolen, men for profitt i barnehagene.

– Venstre er for utbytteforbudet i skolen og sikre at pengene går til elevenes beste. Det er en logisk selvmotsigende at dere er for profitt i barnehage og imot i skole, sa Moxnes, og fikk svar fra Venstre-lederen:

– Det er to forskjellige ting. Det er ikke plikt å gå i barnehage, det er en frivillig tjeneste du kan velge. Skolen er ikke noe du kan velge. Det andre er at det offentlige bygde skolen, det offentlige tok det ansvaret. Men da vi lagde barnehagereformen, ba vi de private med på dugnaden og de var emd å bygge det velferdstilbudet.