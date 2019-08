Det er en vinner som trumfer alle de andre. Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet er nær ved å doble oppslutningen fra forrige kommunevalg på høstens første måling.

Med en oppslutning på 16,0 er ikke bare Senterpartiet i ferd med å sette ny rekord, de kan få flere lokalpolitikere enn Arbeiderpartiet og avgjøre hvem som får makten i mange av de store byene, viser TV 2s prognose.

En gjennomgang av tallene fra alle de nasjonale målingene i vår viser at Senterpartiet har positivt bytteforhold av velgere mot alle de andre stortingspartiene.

Det er bare et unntak: Gruppen andre. Partiet utfordres altså av bomlistene i byene og lokale lister på bygda.

Bakgrunnstallene i den første målingen Kantar TNS har laget for TV 2 i august, viser enda større grunn til å juble for Vedum & co. Bytteforholdet er kraftig forbedret. Omregnet til antall velgere viser tallene at 64.000 velgere som stemte Ap ved stortingsvalget i 2017 vil stemme Sp, mens tallene er 51.000 velgere fra Høyre og 50.000 fra Frp. Også KrF mister mange velgere til Sp.

I motsatt ende av skalaen finner vi Arbeiderpartiet. 23,0 i høstens første måling vil være en tilbakegang på 10,0. Aldri før har et parti tapt like mye fra et kommunevalg til et annet. Partiet mister ikke bare velgere til Senterpartiet. De har også negativt bytteforhold mot De Grønne, SV , Rødt og naturlig nok mot nykommerne FNB og bomlistene.

Høyres oppslutning på 20,6 er svakere enn de to siste valgene. Partiet mister velgere til Senterpartiet og FNB/bomlistene. Men hele 20 prosent av de som stemte Høyre ved stortingsvalget sitter fortsatt på gjerdet og er usikre.

Frp ligger med 6,3 an til sitt dårligste kommunevalg siden 1983. Partiets største problem er at hele 67.000 velgere fra stortingsvalget sier de vil stemme Høyre: Det betyr at Frp mister flere velgere hit enn til Senterpartiet. Men også FNB/bomlistene og Pensjonistpartiet henter mange tidligere Frp-velgere.

SV får 7,3, partiet henter flere velgere fra Arbeiderpartiet. Rødt får 5,1 også de henter mange tidligere Ap-velgere, men også tidligere Frp-velgere. MDG får 7,0 som er ny rekord. Partiet henter mange velgere fra Ap, SV og Venstre.

KrF får 3,4.- En trøst for Kjell Ingolf Ropstad er at hver tredje KrF-velger fra stortingsvalget sitter på gjerdet. Det er flere enn de andre partene. Venstre får 2,9. De mister flest velgere til Høyre, men også mange til Ap og MDG.

FNB/BOM får 3,4 og andre partier 5,2 prosent. Det er Frp og KRF som mister flest velgere til gruppen andre partier og lister.