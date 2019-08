Da årets Skal vi danse-deltakere ble lansert i forrige uke, var svenske Fredric Brunberg (32) en av proffdanserne.

To og en halv uke før Skal vi danse-premieren kommer beskjeden om at Brunberg forlater programmet.

– Jeg møtte veggen da jeg var med i svenske «Let’s Dance» i vår, og jeg var rett og slett for kjapt tilbake i aksjon, sier Brunberg i en kommentar via programmets presseansvarlige.

I vår måtte han avbryte den svenske konkurransen etter noen uker, og hans partner måtte få en ny proffdanser.

Partner med Bahareh

I Skal vi danse skulle Brunberg være dansepartneren til Bahareh Letnes (29), som er kjæresten til tidligere politiker Per Sandberg (59).

– Det er fryktelig leit at det ble sånn, men nå er det viktig at jeg lytter til signalene fra kroppen og tar den tiden jeg trenger for å komme meg til hektene igjen, sier Brunberg.

Brunberg har vært en del av Skal vi danse i flere sesonger. I fjor danset han med blogger Martine Lunde, og de havnet på en tredjeplass. Året før tok han en fjerdeplass med artist Jorun Stiansen.

Erstatter

Hans erstatter blir proffdanseren Tom-Arild Hansen (43).

Han var med i den aller første sesongen av Skal vi danse, da han var partner med Guri Schanke. Han har vendt tilbake i flere sesonger. Sist han deltok var i 2015, da han tok en fjerdeplass med Katarina Flatland.

ERSTATTER: Tom-Arild Hansen. Her er han sammen med Katarina Flatland under Skal vi danse i 2015. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er fire år siden jeg var med i Skal vi danse nå, og det er alltid spennende å være med. Jeg har mye på gang for tiden som nå må utsettes litt, men det var vanskelig å takke nei til dette, sier Hansen via TV 2s presseansvarlige.

Årets deltakere har allerede startet treningen til premieren, som er om to og en halv uke.

– Jeg synes det var leit at Fredric trakk seg. Jeg ønsker han lykke til og god bedring. Nå gleder jeg meg til å møte Tom-Arild, som jeg har hørt utrolig mye bra om, sier Letnes i en kommentar.

Kort varsel

Skal vi danse-produksjonen er glade for at de fant en erstatter på så kort varsel.

KONKURRENTER: Per Sandberg og Bahareh Letnes er to av de tolv deltakerne i Skal vi danse. Foto: Joakim Kleven/TV 2

– Vi synes det er leit at Fredric ikke kan være med oss videre i denne sesongen av Skal vi danse, men helsa går foran alt og vi ønsker Fredric alt godt i tiden som kommer, sier PR- og medierådgiver i TV 2, Håvard Solem.

– Samtidig er vi glade for at Tom-Arild på kort varsel har takket ja til å tre inn i Skal vi danse-rekkene. Han er en kapasitet som har vært med oss i flere sesonger tidligere, og som vi er sikre på vil gjøre en god jobb for både dansepartner Bahareh og programmet, legger Solem til.

Skal vi danse har premiere på TV 2 og TV 2 Sumo lørdag 31. august.