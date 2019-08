FNB foreslår å øke skatten med én prosent: – Det er uproblematisk

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) vil ha én prosent skatteøkning på inntekt for å sørge for at det blir mindre å betale i bompenger for folk.

– Vi ønsker ikke skatteøkning i utgangspunktet, men for oss er det uproblematisk hvis man faktisk må ty til det grepet, i stedet for bompenger, sier FNB-leder Frode Myrhol fra Stavanger til TV 2.

– Hvis man legger på skatten, så får man en langt mer sosialt rettferdig fordeling av finansieringen. Da vil ikke en alenemor som tjener 350.000 kroner kanskje måtte betale 25.000 i året i bompenger, fortsetter han.

Myrhol har ikke regnet på hva det vil bety for folks lommebok.

– Nei, det har vi ikke gjort. Jeg har sett litt på det, men det er litt vanskelig å finne de eksakte tallene, og hva en sånn økning på én prosent faktisk vil utgjøre. Men jeg har sett på hvor mye inntektsskatt Norge har, sier Myrhol.

– Kan ta litt fra Oljefondet

Partiets forslag kan også innebære å legge en økning på selskapsskatten til næringslivet.

– Det kan definitivt også være et alternativ, sier Myrhol.

Han understreker likevel at partiet fortsatt mener at omprioritering av dagens budsjett er en god løsning for å finne pengene man trenger, for å finansiere prosjekter i bypakkene.

– Hvis vi mot formodning skulle velge å ikke finansiere alt med omjusteringer så kan vi ta litt fra Oljefondet for å spe på. Hvis vi ser at vi kanskje ikke skal ta så mye fra Oljefondet, så er det helt uproblematisk å sette dette på skatten i stedet for, sier han.

MDG: – Riktig å bruke avgifter

Miljøpartiet de Grønne (MDG) er ikke imponert over FNBs forslag til finansieringsløsninger.

– Jeg opplever at du bare ramser opp masse alternativer til hvordan vi kan finansiere dette, sier Une Aina Bastholm.

– Jeg kan ikke høre på at du sier at vi kanskje skal ta litt fra Statens pensjonskasse utland, uten å ha et forhold til hva det skal være og hva man da må prioritere ned på statsbudsjettet, som vi andre partiene er nødt til å gjøre hele tiden. Man må jo prioritere, fortsetter hun.

– Jeg mener at når det gjelder å dreie meningene til alle sammen, som man er nødt til å gjøre også for å løse den utrolig viktige klimautfordringen, da er det riktig å bruke avgifter, sier MDGs nasjonale talsperson.

Svak bom-nedgang

I TV 2s første valgkampmåling gikk bomlistene, med FNB, svakt ned. Bomlistene fikk en oppslutning på 3,4 prosent, som er en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra julimålingen.