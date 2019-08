Løkberg signerer for Viking innen kort tid det bekrefter han selv for TV 2.

– Nå mangler vi bare det siste lille. Vi må sende inn papirene slik at alt blir klart. Så det ser jo unektelig lovende ut, sier en fornøyd Kristoffer Løberg til TV 2 på SR-Bank Arena.

Løkberg bekrefter at han vil signere en kontrakt som strekker seg ut 2021.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først.

Ifølge avisen vil Brann motta rundt én million kroner for midtbanespilleren.

– En mulighet man føler man må si ja til

27-åringen kom gratis til Brann for et halvt år siden og har spilt elleve kamper for klubben. Fem kamper var fra start og seks som innbytter.

– Ting skjer fort i fotball og det dukker opp muligheter man føler man å si ja til. Det er mange mekanismer i fotball som slår inn samtidig og da må man gå en runde med seg selv. Det er ikke sånn at en stor og fin klubb som viking står og venter på deg. Så man må ta noen valg i livet og dette føles ut som et godt valg, sier Løkberg til TV 2.

– Ser du på muligheten til å få spille mer her?

Konkurransesituasjonen her er tøff den og. Det er et veldig godt lag så det er ikke sånn at jeg tror jeg kan spasere inn her. Jeg må prestere hver dag på trening og kamp, så kommer de mulighetene man fortjener til slutt, forteller Kristoffer Løkberg.

Kan debutere allerede onsdag

Trønderen trener med Viking allerede tirsdag og om alt går etter planen er Løkberg aktuell for å debutere mot Sarpsborg 08 onsdag.

– Det er en veldig bra spiller for oss å få inn, en typisk ledertype som er veldig verbal og alltid jobber hardt. Han har fantastiske holdninger og vi er veldig glad for at han sa ja til Viking, sier Viking-trener Bjarne Berntsen.

– Blir han klar til kampen i morgen?

– Det håper vi på.

– Hva vil han bidra med der?

– Det vil vise seg i morgen, om han spiller eller om han er på benken fra starten av, om han blir spilleklar, forteller Berntsen til TV 2.

Selv er Løkberg fornøyd med å være på plass i Stavanger.

– Det er en stor klubb og en fin klubb. Jeg ser frem til å bli kjent med klubben og byen ikke minst, sier Løkberg.

– En type som Viking mangler

TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp mener dette er en god signering for Viking og et godt salg av Brann.

– Jeg tror det passer bra for alle parter. Jeg synes det var en rar signering av Brann i utgangspunktet. En indreløper som ikke var bedre enn de som var der og han havnet litt bak i køen. Brann hentet han gratis og selger han videre med en liten gevinst. Viking trenger en som han. De har flere midtbanespillere som er gode med ball og nå får de en som er virkelig god til å presse og få med seg spillere i presset i Viking, sier Huseklepp.

– Løkberg er en type som Viking mangler, de har mange spennende typer, de passer han og det er en smart signering for dem. Brann vil slanke stallen er exit i Europa og cupen og det er en veldig forståelig overgang for alle parter, sier den tidligere Eliteserie-profilen.