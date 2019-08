Regnet lå tungt over Hommelvik kirke tirsdag, da venner, familie og flere sentrale politikere fra Arbeiderpartiet hadde møtt opp for å ta et siste farvel med Malvik-ordfører Ingrid Aune.

Det er plass til 330 mennesker i kirken, og drøyt halvparten av plassene var reservert til familie og venner. Flere publikummere hadde derfor møtt opp utenfor for å følge begravelsen fra storskjerm.

– Noe helt spesielt

Det var kommunens to sogneprester, Geir Henrik Gravaas og Ingrid Bolstad Kunzendorf, som ledet begravelsen.

Blant gjestene var også flere fra Arbeiderpartiets politiske ledelse.

Partileder Jonas Gahr Støre holdt selv tale under begravelsen.

– Vi er mange som sørger nå, over hele landet. Men ikke minst i Arbeiderpartiet og AUF. Ingrid var mer enn en ung kvinne som døde, Ingrid var noe helt spesielt. Hun gjorde inntrykk på alle som møtte henne, hun var full av energi, entusiasme og engasjement. Ingrid var så lett å like, og ta på alvor. Men nå er det sorg som fyller oss, sa Støre.

Partilederen sa at de har mistet en god partikamerat, en de lot seg inspirere av og hadde dyp respekt for.

– Vi var alle stolte av Ingrid. Ingrid var både verdensborger og lokalpatriot, sa Støre.

Livsnyter

Ap-lederen var tydelig preget, og slet med å holde tårene inne.

– Ingrid levde virkelig mens hun levde, og vi skulle så gjerne ønske at vi kunne ta vare på deg. Men det kunne vi ikke. Nå er vi her, og jeg er tvunget til å si disse ordene på vegne av Ap. Vi takker deg for alt du var, og alt du gjorde. Og vi lyser fred over ditt minne, sa en gråtkvalt Ap-leder.

BLOMSTERHAV: Kisten til 33-åringen var dekket av blomster. Foto: Ole Martin Vold

Varaordfører Ole Herman Sveian talte også under begravelsen. Han beskrev sin ordførerkollega som et stort politisk forbilde.

– I en vanlig norsk kommune er det som oftest bare ordføreren som er på heltid, men vi var to. Jeg vil takke deg for mange morsomme og arbeidsomme timer, sa Sveian.

– Hjerteskjærende

Både ordføreren og varaordføreren var glad i gå tur. De innførte derfor gående møter.

– Kreativiteten var ofte så stor at rådmannen ble helt svett, sa Sveian.

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, beskrev tapet av Ingrid som helt uvirkelig og hjerteskjærende.

– Ingrid var så levende, så tilstede, og så engasjert. Hun var direkte og entusiastisk. Det er ikke til å fatte at vi ikke skal høre og se henne mer, sa Sandvik.

Mot slutten av begravelsen sang Åge Aleksandersen «Lys og varme» til minne om den 33 år gamle ordføreren.

Saken oppdateres fortløpende.