Slik lever han for å bli 150 år gammel

Det er derfor han jobber med den. Hver dag.

– Jeg tror også at vi vil finne en medisin mot alderdom i framtiden, og det er ikke lenge til, sier Tell.

Vil oppleve en medisinsk revolusjon

Medisinsk forskning og teknologiske framskritt fører til at flere seriøse fagfolk og investorer slutter seg til en ny sannhet om livet. Flere og flere velger å se på alderdom som en sykdom, ikke en naturlig prosess.

Tell forklarer at alt for mange sykdommer er en direkte følge av aldringsprosessen. Som alzheimers, benskjørhet, kreft, grå stær, og hjerte og karsykdommer.

– Om alderdomsprosessen hemmes, vil sykdommene også forsvinne, sier han.

For å få til det må man avdekke de biologiske prosessene som gjør at kroppene våre forfaller med årene. Legen forteller om forskning på mus. Han sier at medisiner mot alderdom har fungert på dem. At de har blitt yngre av medisiner.

– Når mus har fått medisiner mot alderdom og blitt yngre, er det mulig for mennesker også, mener Tell og legger til:

– Knekker man den koden, så sitter man igjen med en ungdomskilde.

32-åringen tror ikke det er lenge til vi er der. Kanskje bare 50 år, eller 100 år. Teknologien går så fort. For ham handler det bare om å overleve lenge nok. Lenge nok til å kunne ta i bruk de medisinske framskrittene selv.

– Resten vil dø like tidlig som vi gjør nå, ifølge ham.