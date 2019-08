– Når irritasjonen er så høy, er det dessverre noen som til slutt mister besinnelsen og kjører forbi, også på uoversiktlige strekninger. Hvert år får flere slike forbikjøringer katastrofale følger, sier Bjarne Rysstad, som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Irriterte bilister

På oppdrag fra Gjensidige har Ipsos spurt 4.000 bilister om såkalt lusekjøring, som er å kjøre i hastigheter godt under fartgrensen. Sju av ti svarer at de har opplevd farlige situasjoner med bilister som kjører under fartsgrensa.

– Det som også er oppsiktsvekkende er at 65 prosent av de spurte lar seg irritere over trafikksinkene, sier bilteknisk konsulent Jan Fleinsjø i forsikringsselskapet.

UP bekrefter at lusekjøring er utbredt.

– Det er et ganske stort problem, enten det er sjåfører som er utrygge i trafikken eller turister som ser på naturen. Vi ser daglig hendelser med farlige forbikjøringer utløst av utålmodige sjåfører. Vi blir også konfrontert med dette når vi har stoppet bilister som har kjørt for fort. De hevder seg provosert til å foreta forbikjøringer fordi noen ligger under fartsgrensa, sier distriktsleder i UP Midt-Norge, Anders Sjøtrø.

DAGLIG: Distriktsleder Anders Sjøtrø i UP forteller om hyppige farlige forbikjøringer forårsaket av lusekjørere. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Koke i hodet

Det er faktisk straffbart å kjøre for sakte.

– Ja, veitrafikklovens paragraf 3 sier at du ikke skal være til hinder for annen trafikk. Men det er bevismessig vanskelig å følge opp med straff, slik at det som regel ender med at vi gir en muntlig veiledning, sier Sjøtrø til TV 2.

Her er ekspertenes råd Vær uthvilt og følg med i speilene på trafikken bak

Kjør inn til siden eller slipp bilene forbi ved å blinke og senke farten

Ikke la deg irritere av biler som kjører sent - tenk positivt

Kjører du sakte eller holder fartsgrensen og biler vil forbi, ikke fremprovoser farlige frustrasjonsforbikjøringer

Politiet kan bøtelegge bilister som ikke holder fartsgrensen, også de som kjører for sent

Bedre sent frem enn aldri frem

Politiet har i sommer rykket ut på flere meldinger om bilister som har skapt kø. Men det er ikke mulig å hente ut tall for hvor mange som er straffet med forelegg.

UP-lederen har et klart råd til utålmodige bilister.

– Ta det med ro! Dette er et fenomen det ikke er så lett å gjøre noe med. Hvis man velger å kjøre forbi; finn et trygt sted å gjøre det og ikke la det koke over med å foreta hasardiøse forbikjøringer. Det vet vi kan føre til alvorlige ulykker.

Se i speilet

Jan Fleinsjø i Gjensidige. Foto: Christian Andreassen/TV 2

Både politiet og forsikringsselskapet ønsker å bevisstgjøre bilistene. Jan Fleinsjø i Gjensidige håper bilistene skal få seg en tankevekker, og ta det mer med ro i trafikken.

– Det gjelder også de som lager køene. Kikk i speilet, og hvis du ser trafikken hoper seg opp bak, kjør ut til siden og slipp andre forbi. Hvis du velger å blinke og varsle at nå kan du kjøre forbi, så må de som kjører forbi ta den vurderingen selv og vite at det er trygt å kjøre forbi, sier Jan Fleinsjø i Gjensidige.