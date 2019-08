Norske Katrine Aalerud (24) har signert en toårskontrakt med det spanske storlaget Movistar.

Det bekreftet laget i en pressemelding tirsdag.

Aalerud har syklet for Team Virtu Cycling de siste sesongene.

– Katrine er en stor forsterkning og en sterk rytter for tøffe etapperitt, sier Movistar-manager Sebastián Unzué.

– Til tross for hennes relativt korte karriere på øverste nivå har hun allerede fått oppsiktsvekkende resultater, både i flerdagsritt i World Tour og tøffe fjellavslutninger. Hun har vist et fremragende nivå til tross for hennes unge alder. Katrine er også en god temposyklist, noe som gir oss håp for fremtidige etapperitt, fortsetter Unzué.