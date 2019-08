Det var torsdag for en drøy uke siden beskjeden kom om at Malvik-ordfører Ingrid Aune (33) og kjæresten Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) omkom da fritidsbåten de satt i traff et skjær i Namsos i Trøndelag.

Evensen ble begravet fra Namsos kirke fredag i forrige uke. Tirsdag er det ventet at hundrevis av mennesker vil ta turen til Hommelvik kirke for å ta farvel med Ingrid Aune.

– Stor og spesiell seremoni

Ifølge lokalavisen Bladet vil kommunens to sogneprester, Geir Henrik Gravaas og Ingrid Bolstad Kunzendorf, lede begravelsen.

– Det blir en stor og spesiell seremoni og begge ønsket å være til stede, sier kirkeverge i Malvik, Olav Jørgen Berg til avisen.

Kirken har tatt høyde for at så mange som 800 mennesker vil delta. Drøyt halvparten av de 300 plassene i kirken er reservert til venner og familie.

Det er derfor satt opp storskjermer utenfor kirken. Kirken har også åpnet bedehuset, hvor det vil være mulig å følge begravelsen.

Flere sentrale politikere fra Arbeiderpartiets ledelse er ventet i begravelsen. Deriblant partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng.

Gahr Støre skal også holde tale under begravelsen. Det vil også bli musikk fra Åge Aleksandersen.

DEKKET AV BLOMSTER: Ingrid Aune begraves fra Hommelvik kirke nær Stjørdal. Foto: Ole Martin Vold / NTB scanpix / POOL

– Enorm sorg

Aune har vært ordfører i Malvik kommune som ligger like utenfor Trondheim i fire år. Da hun ble valgt i 2015 var hun kommunens første kvinnelige ordfører. Hun ble også en av Arbeiderpartiets yngste ordførere noensinne.

Nyheten om at 33-åringen hadde gått bort ble mottatt med sjokk blant kolleger i kommunen og sentrale medlemmer av Arbeiderpartiet.

– Dette er en situasjon jeg ikke tror det går an å forberede seg på. Vi fikk indikasjoner på at hun var involvert i en ulykke, så fikk vi beskjeden om at det hadde fått det mest tragiske utfallet. Det utløser mange praktiske utfordringer, men først og fremst enorm sorg, sa varaordfører Ole Herman Sveian til TV 2 dagen etter dødsfallet ble kjent.

Stort politisk talent

Ingrid Aune hadde til tross for sin unge alder stor politisk erfaring. Før hun ble ordfører i Malvik var hun blant annet politisk rådgiver for daværende forsvars- og utenriksminister Espen Barth Eide i 2012 og 2013.

33-åringen blir av mange beskrevet som et stort politisk talent.

– Det er forferdelig vondt. Ingrid var så levende og sprudlende at det er vanskelig å forestille seg at vi skal fortsette uten henne. Det er et stort tap for Malvik, Trøndelag og for politikken, sa fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik til TV 2 under en minnemarkering for ordføreren i forrige uke.