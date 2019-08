Politi og ambulanse rykket ut til en fotballkamp mellom naboklubbene Selbak 2 og Torp mandag kveld. En Torp-spiller slo ned en spiller fra Selbak (21). Han ble fraktet til sykehus og fikk tilbringe natten der med to påviste kjevebrudd, melder Fredriksstad Blad.

Kilder tilstede har sagt til Fredrikstad Blad at Torp-spilleren slo til Selbak-spilleren etter en duell.

21-åringen ble liggende bevisstløs i gresset, mens Torp-spilleren fortsatte å slå. Torp-spilleren ble dratt unna av andre spillere. Ifølge vitner var Selbak-spilleren bevisstløs i flere minutter.

Gjerningsmannen ble kort tid senere pågrepet av politiet. Ifølge NRK skal han avhøres tirsdag morgen. Etter forholdene skal det stå bra til med den skadde spilleren.

Rystet

De som var tilstede under kampen var sjokkert over volden de ble vitne til under fotballkampen på Selbak Stadion.

To spillere som var involvert. Den ene spilleren har slått til den andre. Den skadde er kjørt til Kalnes sykehus med mulig knekt kjeve. — Politiet i Øst (@politietost) 12. august 2019

– Vi er egentlig helt numne alle sammen. Det var et sjokkerende syn, og det er nok alle i Torp, alle i Selbak, alle tilskuerne og dommerne enige i, sier Atle Engsmyr, leder i Selbak Turn og Idrettsforening, til Fredriksstad Blad mandag kveld.

– Å si at dette ikke hører hjemme på en fotballbane blir egentlig feil. For sannheten er at dette ikke hører hjemme noe sted. Det er grov vold, rett og slett, mener han.

Engsmyr forteller at klubbene står samlet og støtter hverandre. Kampen ble avbrutt etter hendelsen og representanter fra begge klubbene skal ha blitt stående lenge etter kampen for å snakke ut om det som hadde skjedd. Fornærmedes lagkamerater og støtteapparat fikk også tatt en prat etter voldshendelsen.

– Vi har fått snakket litt sammen og nå har de fleste dratt hver til sitt. Foreløpig overlater vi denne saken til politiet, som har vært her og som vil etterforske voldshendelsen. Akkurat nå tenker vi bare på spilleren som ble slått ned og håper det går bra med ham, sier Selbak-lederen.

Torp IF tar avstand fra volden og klubbens fotballstyret har skrevet følgene på fotballklubbens Facebookside:

– Hendelsen på Selbak Stadion i kveld har rystet oss og har ingenting med fotball å gjøre. Alle i Torp tenker på Selbak-spilleren som ble utsatt for voldshandlingen og håper inderlig at han blir helt frisk.