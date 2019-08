Skoleåret er ikke i gang, men ledelsen ved skolen har sendt ut melding til alle elevene om de kan komme til skolen for å minnes 17 år gamle Johanne.

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble funnet drept etter at stebroren gikk til angrep på al-Noor-moskeen i Bærum lørdag.

Allerede ved 09-tiden tirsdag morgen var mange pregede ungdommer kommet. Mange hadde med blomster og hadde tydelig et behov for å samles.

– Trenger hverandre

I et rom på skolen er det satt fram minneprotokoll, et bilde av Johanne og et lys.

«Takk for at vi fikk lære deg å kjenne», står det i minneboken på skolen.

Helsesøster, rådgivere og miljøarbeidere er til stede på skolen for å bistå ungdommer som har det tøft.

– Vi har rigget i stand et rom med et minnebord med bilder, lys og blomster. Det er åpent for ungdommene våre, det er åpent for ansatte og for nærmiljøet, sier rektor Ann Hege Wilsbeck Jerve.

MINNEPROTOKOLL: Skolen åpnet dørene for sørgende ungdom. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Saken preger hele lokalsamfunnet. Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krogh sier folk er i sjokk.

PREGET: Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krogh. Foto: Pål Martin Rossing/TV 2

– Det er ubegripelig. Det er altså så smertefullt og vondt, sier Krogh til TV 2.

– Alle snakker om angrepet som skjedde i moskeen. Det har skapt utrygghet for menigheten og vi er opptatt av barna og ungdommen som skal tilbake dit. Men nå tenker vi på Johannes familie og hvor fryktelig smertefullt det er. Derfor er det viktig at vi har et kriseteam og fagpersoner som følger opp, sier ordføreren.

Siktet for drap og terror

Johanne skulle begynt i 2. klasse ved skolen denne høsten. Hun ble funnet drept i sitt hjem lørdag.

Stebroren Philip Manshaus (21) er siktet for drapet. Manshaus er også siktet for terror etter at han gikk til angrep på al-Noor-moskeen i Bærum. Mandag ble Manshaus varetektsfengslet i fire uker.