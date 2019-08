Lørdag ble Johanne funnet død i sitt hjem. Hennes stebror, 21 år gamle Philip Manshaus, er siktet for å ha drept henne.

Manshaus er også terrorsiktet for å ha tatt seg inn i al-Noor-moskeen med våpen. Der ble han overmannet av eks-soldaten Mohammed Rafiq (65) før politiet pågrep ham. Manshaus sitter nå varetektsfengslet.

Mandag bekreftet politiet at det var Johanne som var funnet i leiligheten, og familien er nå i sjokk.

– Tungt

Neste uke er sommerferien over, og Johanne skulle begynt på tredje trinn på Sandvika videregående skole.

Tirsdag ble det arrangert minnestund, og skolen la frem kondolanseprotokoll. Flere elever TV 2 snakket med var svært preget av hendelsen, og tror det blir rart å begynne på skolen igjen.

– Jeg tror det blir tungt. Jeg tror det går inn på alle elevene som har gått på skole med henne. Men jeg tror vi kommer til å ta vare på hverandre, sier elevrådsleder Jacob Lie Tønnesen.

– Det oppleves som veldig mye. Det er tungt og rart, og uvirkelig. Det skal ikke skje, sier elevrådslederen.

Han og nestleder i elevrådet, Herman Sætre, er opptatt av at elvene på skolen må komme sammen for å trøste hverandre og komme gjennom dette. De sier at Johanne ble beskrevet som en veldig samfunnsengasjert og skoleflink jente.

Ingrid Jacobsen, Malia Madrid, og Olivia Ringnes Relling tror det som skjedde i helgen vil henge tungt over Sandvika videregående når skolen starter neste uke. Foto: Mina Riise

De forteller at hendelsen preger alle samtaler både med venner og rundt middagsbordet.

– De jeg kjenner i klassen hennes er i sjokk. Dette er rart. Vi kan bare kondolere til familien og ønske de det beste. Vi tenker på dem, sier guttene.

– Skremmende

Venninnene Olivia, Ingrid og Malia var blant dem som oppsøkte minnestunden tirsdag. De sier at de har gledet seg til å begynne på skolen igjen, men er forberedt på at stemningen kommer til å være dempet ved skolestart.

– Jeg tror det kommer til å være trist og kanskje ikke alle vil snakke om det, sier Ingrid.

De sender sine tanker til familien.

– Jeg tror de har det tøft. Det må være trist at noe sånt skjer mellom to søsken i familien, sier de.

Nekter å forklare seg

Mandag ble Philip Manshaus varetektsfenglset i fire uker med brev- og besøksforbud. To av uken vil han sone i full isolasjon.

Manshaus begjærte seg selv løslatt, og hans bistandsadvokat sa at han ikke vil i fengsel.

Tirsdag meldte VG at Johanne ble skutt. Politiet sier tirsdag ettermiddag at Manshaus fremdeles ikke vil forklare seg.

Hans forsvarer Unni Fries bekrefter dette, men ønsker ikke å gå inn på hvorfor Manhaus ikke vil snakke med politiet.