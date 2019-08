Manchester United-spilleren Aidan Barlow (19) går på lån til Tromsø. Det bekreftet TIL på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Barlow har vært tilknyttet til Manchester Uniteds U23-lag, men sendes nå på lån for å få smaken av førstelagsfotball.

ITromsø melder at samtalene om en låneovergang for Barlow kom i stand som følge av TIL-talentet Isak Hansen-Aarøens overgang motsatt vei. Hansen-Aarøen blir Manchester United-spiller fra august 2020.

– Vi synes dette er veldig spennende fordi vi samarbeider med en storklubb og vi har allerede utviklet et godt samarbeid og dette har nå materialisert seg i at vi låner Barlow. Det blir interessant å se hans nivå opp mot våre egne gutter på samme alder, men vi vet vi får en veldig god spiller, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til Tromsøs hjemmeside.

– Jeg vet at det er bra nivå på norsk fotball for jeg har snakket med flere, blant annet Mark Dempsey og så har sjefen min Ole Gunnar Solskjær anbefalt dette. Så det blir en flott utfordring for meg og jeg er klar om treneren her ønsker at jeg skal spille allerede til helgen, sier Barlow.

I desember 2017 signerte Barlow proffkontrakt med Manchester United. Da José Mourinho var manager i klubben, fikk Barlow mulighet til å trene med førstelaget.

Barlow har vært i United siden han var fem år gammel.

Tromsø ligger på 13. plass i Eliteserien med 13 runder igjen. «Gutan» er ett poeng foran Stabæk, som for øyeblikket er på kvalikplass. Sarpsborg 08 og Strømsgodset følger henholdsvis tre og fire poeng bak Tromsø, så det kan fort bli en nervepirrende høst på Alfheim.