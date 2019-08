– Det her er det dummeste jeg har gjort i hele mitt liv. Det er så dumt at jeg nesten skjemme over å fortelle det.

Det forteller den svenske skuespilleren og komikeren Mia Skäringer i podkasten «Skäringer og Mannheimer» i følge Expressen.

– Jeg tenkte «hva faen har jeg gjort, er det sånn jeg skal dø?», fortsetter hun om den skremmende hendelsen.

Drama

I sommer var nemlig «Solsidan»-stjernen på ferie i Italia, et sted hun har feriert flere ganger. Men av en eller annen grunn valgte hun å kaste seg i vannet til tross for at det røde flagget var heist grunnet store bølger. I tillegg hadde hun 39 i feber.

– Jeg kjente raskt at dette ikke er bra. Jeg hadde ingen styrke i kroppen min. Jeg svømte og svømte, men kom ingen veier. Bølgene kom fra alle kanter, forklarer hun videre.

Hun begynte å svelge vann og en venn prøvde å redde henne. Men også vennen ble tatt av bølgene, og dramatikken var enorm. Badevakter kom til slutt stormende til stedet.

Kommer til Oslo

Med å slutte og kjempe mot bølgene, og bare flyte inn mot land, kom hun til slutt i sikkerhet.

– Det reddet livet mitt, bedyrer hun.

Mia Skäringer er gift med Gabriel Lazar (36) som hun har en sønn med. Hun har to andre barn fra et tidligere forhold. I «Solsidan» spilte hun rollen som Anna. I november kommer hun til Oslo med kritikerroste showet «Avig Maria - NMFTG».