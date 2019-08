Vedviks nye trener: – Jeg har aldri sett ham spille

Kåre Vedvik ble nylig tradet til Minnesota Vikings etter en imponerende treningskamp forrige uke, hvor han traff på fire av fire fieldgoals, den ene fra 50 meter.

Det til tross for at Vikings-trener Mike Zimmer ikke har sett nordmannen i aksjon.

– Jeg har aldri sett ham spille. Jeg vet om statistikkene hans og jeg vet hva han gjort i preseason. Jeg vet hva han gjorde i Marshall University. Jeg vet alle de tingene, men, som du vet, så må jeg se ham før jeg kan si hva han kan gjøre. Kanskje han kan spille safety, kanskje han kan spille som linebacker – jeg vet ikke, sier Zimmer.

– Så jeg ringte Jerry Rosburg da det var en mulighet for at dette kunne skje, fordi jeg ville finne ut mer om gutten. Jerry Rosburg var lagtrener for Baltimore og en god venn av meg. Så jeg spurte ham: «Hva er han? Er han en kicker? Er han en punter? Er han en kickoff-mann?». Han fortalte at han var et NFL-talent og jeg tok det derfra. Jeg vet fremdels ikke hva han er og hva han ikke er, og jeg vil definitivt ikke vite om han er god nok etter i dag. Jeg har ikke noe problem med det, men jeg vet ikke. Alt er mulig på dette tidspunktet.

Vedvik: – Jeg er ekstremt takknemlig

25-åringen fra Stavanger kan bli den første nordmannen til å spille i NFL siden 2001 da Leiv Olve Dolonen Larsen fikk noen kamper for Buffalo Bills.

Kåre Vedvik på trening med Minnesota Vikings for første gang. Foto: SNTV

– Jeg er ekstremt takknemlig til Minnesota Vikings, denne organisasjonen og alle som har gjort dette mulig, og for å ha fått denne muligheten til å fortsette min livslange drøm, sier Kåre Vedvik på sin egen pressekonferanse.

Siddisen skal forsøke å imponere hovedtreneren etter overgangen for å se om han kan bli Minnesota Vikings nye kicker eller punter.

– Jeg elsker begge, jeg har lidenskap for begge. Det er min greie, sier 25-åringen om sin posisjon på banen og fortsetter:

– Jeg er en atlet. Jeg har kommet her og skal jobbe for å bidra. Hva enn jeg kan gjøre for å hjelpe laget til å vinne kamper og komme seg til Super Bowl, så er det jeg skal gjøre, forteller den ferske Minnesota Vikings-spilleren.

Har en uke på å vise seg frem

Etter denne uken vil Zimmer og Vikings avgjøre om Vedvik vil bli en del av det nye laget.

– Planen er å se ham denne uken og så bestemme om vi skal se på han en uke til eller bestemme oss for hva vi skal gjøre, forteller Vikings-trener Zimmer.

Om Stavanger-karen klarer å skyte seg inn på Minnesota Vikings-laget, blir han ikke den første norske kickeren i klubben. Jan Stenerud var den første nordmannen til å spille i NFL og spilte i Vedviks nye klubb i perioden 1984-85. Stenerud vant den fjerde utgaven av Super Bowl med Kansas City Chief i 1970.