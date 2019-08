Ifølge det VG får opplyst, ble 17 år gamle, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen skutt og drept med skytevåpen.

Det er hennes eldre stebror, Philip Manshaus (21), som er siktet for drapet på sin 17 år gamle stesøster. Han etterforskes også for terror etter at han angrep al-Noor-moskéen i Bærum lørdag ettermiddag.

Retten har bestemt at terror- og drapssiktede Philip Manshaus (21) kan varetektsfengsles i fire uker. De to første skal han holdes i full isolasjon. Han vil ha brev- og besøksforbud og medieforbud under hele perioden. Dette er i tråd med aktors påstand.

Manshaus begjærte seg selv løslatt.

Han var tydelig forslått da han møtte opp til fengslingsmøte mandag. Han ønsket ikke å forklare seg i retten.

– Han ønsker ikke å sitte i fengsel, sier hans forsvarer Unni Fries. Samtidig gjentok hun at han ikke erkjenner straffskyld, og han at han ikke har forklart seg.

Fant stesøsteren drept

Manshaus ble overmannet da han avfyrte skudd i al-Noor-moskeen i Bærum lørdag ettermiddag.

Politiet dro til stedet og pågrep mannen. Etterpå dro de til hjemmet der 21-åringen vokste opp for å gjøre undersøkelser og samle bevis.

I huset i Bærum fant de 21-åringens 17 år gamle stesøster drept.

– Ekstreme og gammeldagse holdninger

TV 2 har snakket med en mann i 20-årene som beskriver seg selv som en bekjent av Manshaus.

Han forteller at han for en tid tilbake reagerte på det han beskriver som «ekstreme og gammeldagse» holdninger.

I en samtale ytret Manshaus tydelig kvinnefiendtlige holdninger.

– Han sa blant annet at kvinner burde holde seg på kjøkkenet, og ligge unna arbeidslivet. Jeg sa at han kom til å få seg en på trynet hvis han fortsatte å si sånne ting, sier mannen.