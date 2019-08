– Kunnskapsdepartementet har instruert UDI om å trekke tilbake statsborgerskapet til mannen som er terrordømt sammen med mulla Krekar i Italia, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Det opplyser departementet via en pressemelding mandag kveld.

UDI opplyser at de ikke kjente til den italienske straffesaken da de behandlet søknaden om statsborgerskap.

Mannen ble pågrepet av PST mandag kveld.

– Jeg kan bekrefte at han ble pågrepet av PST mandag kveld, rett etter at statsborgerskapet var trukket tilbake. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling en av de nærmeste dagene, sier kommunikasjonssjef Trond Hugubakken i PST til TV 2.

Mannen har tre uker på seg til å klage på vedtaket om tilbaketrekningen av statsborgerskapet til Kongen i statsråd.

Bosatt i Buskerud

Mannen, som er i 40-årene, opplyste ikke om saken da han søkte om statsborgerskap.



– Han har derfor gitt gale opplysninger, og jeg har derfor instruert om at statsborgerskapet skal trekkes tilbake, sier Sanner til TV 2 mandag kveld.

Han fikk sitt norske pass utstedt i juli i fjor, og har vært bosatt i Buskerud.



Det var gjennom mediene at det i sommer ble kjent at mannen fikk statsborgerskap mens han var tiltalt for terrorplanlegging i Italia.

Ba om gjennomgang

Mannen ble pågrepet av norsk politi i en internasjonalt koordinert aksjon i 2015.

Italia begjærte opprinnelig mannen utlevert i 2016, og da slo norske domstoler fast at han kunne utleveres fordi han ikke var norsk statsborger.

Italia trakk den gangen utleveringsbegjæringen, men mannen ble like fult tiltalt for terrorplanlegging.

Rettssaken ble opprinnelig forsøkt startet våren 2017 i Italia, men ble utsatt en rekke ganger. Dette var altså før mannen fikk norsk statsborgerskap.

På bakgrunn av at mannen fikk statsborgeskap mens han var terrortiltalt i Italia, opplyste departementet tidligere i august at de ba politiet, PST og UDI om å gå gjennom rutinene sine. Dette for å bedre kunne avdekke saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.

Frist for etatene om å fullføre gjennomgangen er 1. november 2019.