Hun er bare elleve år gammel, men Sky Brown er allerede en sensasjon.

Elleveåringen med britisk far og japansk mor ble født i Japan, men håper å representere Storbritannia når skateboard står på OL-programmet for første gang i hjemlandet Japan neste år.

Dersom hun kvalifiserer seg til lekene i Tokyo, vil hun være Storbritannias yngste olympier.

I skrivende stund ligger hun på niendeplass på den olympiske rankingen, noe som ville gitt henne en OL-plass.

Dersom hun klarer å kvalifisere seg til 2020-lekene håper hun å inspirere andre unge jenter.

– Jeg vil være en som inspirerer jenter. Forhåpentligvis, om jeg kommer meg dit, kan de seg gjøre et vilt triks og de vil tenkte at de også kan gjøre det, sier hun i et intervju med Kyodo News.

Men i gode skate-stil er det selvsagt mer enn bare det å vinne som gjelder.

– Jeg føler ikke at å konkurrere er alt, jeg bryr meg ikke om jeg vinner eller taper. Jeg har det moro. Det ville være fantastisk om jeg kom til OL, men jeg bryr meg ikke. Jeg vil bare ha det gøy, sier elleveåringen, som har et enkelt råd til andre jenter.

– Jeg ville fortalt dem at de bare må komme seg ut og ikke være redd. Tro på deg selv og ha det gøy.

Men selv om Sky Brown ville vært en usedvanlig ung OL-deltaker, så er det langt fra sikkert at hun blir den yngste som deltar i Tokyo.

SUPERTALENT: Kokona Hiraki er bare ti år, men er ranket som nummer fem i verden og har allerede sikret seg en sølvmedalje i X Games. Foto: Sean M. Haffey/AFP

Ti år gamle Kokona Hiraki fra Japan ble tidenes yngste X Games-medaljør med sølv i Minneapolis tidligere i sommer, og hun er ranket som nummer fem i verden.

– Det føltes ganske kult å være yngst. Nå er det yngre barn, spesielt japanske jenter, sier Brown.

Verdenseneren, japanske Misugu Okamoto, er også bare 13 år gammel. Hun har sanket gullmedaljer i Dew Tour, X Games og International Skateboarding Open.

– Hun er vill, hun er på et annet nivå, sier Brown.

Den yngste gullvinneren noensinne i OL er amerikanske Marjorie Gestring, som tok gull i Berlin i 1936. Stuperen var 13 år og 268 dager gammel.

Så gjenstår det å se om det er en rekord som kan bli slått i Tokyo.

Skateboard er en av fem nye grener på OL-programmet i 2020. Softball og baseball, surfing, klatring og karate er de øvrige.