NVE melder mandag at det er store bevegelser i fronten på Veslemannen. Dette, kombinert med nedbørsvarselet for området, gjør at hever farenivået til rødt.

Det er meldt svært mye regn natt til tirsdag og på dagen tirsdag, og bevegelsene er ventet å øke ytterligere.

NVE melder også at de i år ikke vil være til stede i Rauma ved oransj eller rødt farenivå.

I juli var det en rekke større fjellsprang i området, og beboerne måtte da evakueres for 14. gang.

De siste årene har det vært en rekke runder med rødt farenivå.

Veslemannen har et volum på 120.000 til 180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt en prosent av det totale volumet av fjellet Mannen. Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune.

Området er blitt kontinuerlig overvåket siden 2009.

NVE vil komme med en ny rapport klokken 09 tirsdag morgen.