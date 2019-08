Mandag kveld møttes to og to partiledere til duell i TV 2s studio i Arendal.

Først ut var statsminister Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap). De diskuterte høyreekstremisme og beredskap, med helgens moskéangrep i Bærum som bakteppe.

TV 2-kommentatorene Aslak Eriksrud og Mathias Fischer og VG-kommentator Tone Sofie Aglen fulgte duellene.

Her er deres terningkast på partilederne:

Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre

Aslak Eriksrud: 4 til Solberg, 5 til Støre.

– Jeg synes Støre gjorde det godt og svarte godt på hvorfor han trekker seg fra denne politireformen. Jeg synes han var hakket bedre enn forventet, sier han.

Mathias Fischer: 4 til Solberg, 4 til Støre.

– Jeg er enig i at Støre presterte ganske godt som debattant, han var mer poå hugget enn han har vært en del tidligere. Jeg synes likevel han mangler det som overbeviser meg om hvorfor Støre snudde om politireformen på lørdag, og ikke for et halvt år siden. I kommunikasjonen fra Arbeiderpartiet mangler det et svar, mener Fischer.

– Solberg er faglig sterk på detaljene. Likevel synes jeg ikke hun fortjener noe mer enn en 4 for innsatsen i denne debatten, sier han.

Tone Sofie Aglen: 4 til Solberg, 4 til Støre.

– Jonas Gahr Støre og Erna Solberg er to ganske jevne politikere. Det er veldig sjeldent at en av dem ruler en debatt, synes jeg. Jeg synes retorisk at Jonas er mer på hugget, men nok en gang ser vi at Erna Solberg er så god på detaljer og det faglige, sier hun.

Siv Jensen (Frp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Aslak Eriksrud: 5 til Jensen, 4 til Vedum.

– Jensen kunne kanskje fått en sekser, men hun har ikke gode nok svar på at hennes egne lokalpolitikere også må bite i det sure eiendomsskatt-eplet. Vedum hadde jeg kanskje forventet litt mer av, sier Eriksrud.

Mathias Fischer: 5 til Jensen, til 4 Vedum.

– Det som var Vedums oppgave og mål i en sånn debatt, er å fortelle velgere at under Siv Jensen som finansminister får vi dårligere kommuneøkonomi. Det tror jeg ikke han klarte å overbevise noen om, sier han.

Tone Sofie Aglen: 5 til Jensen, 4 til Vedum.

– Her har vi to virkelig politiske bulldosere som elsker å debattere, og som er ganske frekke begge to. Jensen har retorikken i behold, dette kan hun, sier Aglen.

Se to nye partilederdueller på TV 2 tirsdag klokken 18.45.