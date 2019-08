I 2018 tok kommunene inn 14,2 milliarder kroner i eiendomsskatt. Det er rekord.

– Ni av ti Sp-ordførere tar inn eiendomsskatt, til tross for at det ikke er nødvendig. Eiendomsskatten er grunnleggende usosial og rammer helt blindt, sa Siv Jensen.

– Du er kongen av eiendomsskatt, sa Jensen til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Doblet under Siv Jensen

I dag har Fremskrittspartiet ordføreren i fem kommuner: Hvaler, Ullensaker, Mandal, Os og Ulstein. Mandal, Hvaler og Ulstein krever inn eiendomsskatt.

Av kommunene som nå har Frp-ordfører er det ingen som har redusert eiendomsskatten, mens Ulstein og Mandal i år har økt eller innført slik skatt. Det viste en gjennomgang av Faktisk.no.

– Eiendomsskatten på bolig var 3,7 milliarder da Siv Jensen ble finansminister. Nå er den 7,4. Den er doblet under Siv Jensen, sa Trygve Slagsvold Vedum.

– Tull

Siv Jensen har tidligere uttalt at kommunene ikke trenger eiendomsskatt. Dette står hun fast ved.

– Nei, det gjør de ikke. Dette utgjør en bitteliten del, 1,6 prosent, av kommunens inntekter. Det å late som at man er avhengige av de 1,6 prosente for å finansiere velferd, skjønner alle at er tull, sier Jensen.

– Det er politisk latskap og derfor mener jeg at den skal vekk alle stedene Frp får politisk innflytelse etter valget, sier hun.

– Ingen av de stedene Frp har fått innflytelse etter valget i 2015 har redusert eiendomsskatten. Og i 2018 innførte Frp-styrte Ulstein eiendomsskatt?

– Det viser betydningen av at Frp må være sterke nok, sier Jensen, og peker på at Frp trenger større innflytelse for å få gjennomført sin politikk.

– Hva er din beskjed til ordføreren i Ulstein som har innført eiendomsskatt?

– Han bør gjøre det han kan, raskest mulig for å avvikle eiendomsskatten nå, mener Jensen.