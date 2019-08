Da han skulle motta sin gullmedalje, valgte den amerikanske fekteren Race Imboden å stå opp for det han tror på.

På Twitter forklarer Imboden at han gikk ned på kne for å protestere mot president Donald Trump og en rekke andre ting han anser som problematiske.

– Vi må etterlyse en endring. Denne uken hadde jeg æren av å representere Team USA i De panamerikanske lekene, og hentet hjem gull og bronse. Stoltheten min er imidlertid blitt avkortet av de mange manglene i landet jeg holder så kjært. Rasisme, våpenkontroll, mishandling av immigranter og en president som sprer hat er på toppen av en lang liste, forklarer han på Twitter.

– Jeg valgte å ofre mitt øyeblikk i dag, på toppen av podiet, for å vekke oppmerksomhet rundt temaer jeg mener må adresseres, fortsetter Imboden, som også oppfordrer andre til å gjøre det de kan.

Det var etter å ha vært med å vinne gull i lagkonkurransen i florett at fekteren rettet sitt stikk. Før han gikk ned på kne, sjekket han med de andre gullvinnerne på laget om at det var ok for dem.

– Jeg snakket med lagkameratene mine før jeg gjorde det. Jeg spurte de om det var ok for dem at jeg gjorde det, og det gikk fint, forteller han til New York Times.

Den amerikanske olympiske og paralympiske komité (USOPC) uttrykker skuffelse, ettersom utøverne som deltar har samtykket til å avstå fra politiske markeringer.

– I dette tilfellet holdt ikke Race seg til den forpliktelsen han kom med til organisasjonskomiteen og USOPC. Vi respekterer hans rett til å uttrykke sine synspunkter, men vi er skuffet over at han valgte ikke å innfri sin forpliktelse, sier USPOC-talsmann Mark Jones.

Ifølge Jones vil de nå se på hvilke følger det eventuelt vil få for Imboden. Selv var fekteren klar over at stuntet kunne få konsekvenser.

– Bortsett fra mine kjære, familie og venner, er det å miste fektingen det eneste i livet mitt som vil påvirke meg veldig. Å høre at det kan være noe som påvirker det skremmer meg mye, men jeg angrer ikke på handlingene mine, sier Imboden.

Imboden, som er rangert som USAs beste fekter og nummer tre i verden, angrer ikke.

– Jeg kjenner meg selv, jeg vet hva jeg tror på og jeg kjenner budskapet jeg stod for. Jeg er glad jeg kunne bringe et annet ansikt til den protesten, sier han.

Det var Colin Kaepernick som begynte trenden med å gå ned på kne i protest, og siden den gang har en rekke profilerte utøvere gjort det samme.