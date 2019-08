– Vi har tett dialog med fornærmedes familie, og i samråd med familien går vi nå ut med drapsofferets identitet. Det var 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen som ble drept, sier politiadvokat Fredrik Hjort Kraby.

17-åringen ble funnet drept hjemme, da politiet ankom boligen for å gjøre undersøkelser der lørdag kveld.

De oppsøkte boligen fordi Philip Manshaus (21) hadde angrepet al-Noor-moskeen i Bærum med våpen like før.

Manshaus avfyrte skudd i moskeen, men ingen ble alvorlig skadd. Han ble overmannet av to eldre menn som var der for å be, før politiet kom.

Vil takke

FUNNET DØD: 17-åringen ble funnet død i familiens hjem. Foto: Cathrine Eldorhagen / TV 2

Vibeke Hein Bæra er bistandsadvokat for faren til siktede, som også er stefar til drapsofferet.

Hun sier familien har mottatt en kondolanse fra leder av Islams råd Norge, noe de setter stor pris på.

«Vår familie vil takke det islamske miljøet for omtanken som er vist. Familien uttrykker sterk avstand fra hendelsen utført av et av våre familiemedlemmer og som har rammet oss så sterkt. Vi er lettet over det begrensede omfang det dog fikk for de som befant seg i moskèen. Å bygge broer og gjensidig respekt føles som det eneste rette for oss,» heter det i en uttalelse fra familien.

Filmet angrep

Politiet opplyste på en pressekonferanse mandag kveld at 21-åringen hadde en hjelm med et Go Pro-kamera på seg under angrepet lørdag.

– Mye av hendelsesforløpet er derfor filmet, og dette gir svært nytting informasjon for oss, sier Hjort Kraby.

Siktelsen ble mandag utvidet til å omhandle en terrorhendelse.

– Vi tror han handlet alene, men vi holder alle muligheter åpne, sier Hjort Kraby.

Det er de siste dagene kommet fram at politiet og PST mottok bekymringer angående siktede flere ganger.

– Denne informasjonen ble fulgt opp, men det var ingenting i det vi så som skulle tilsi at vi måtte følge saken videre, sier visepolitimester Bjørn Vandvik til TV 2.

Varetektsfengslet

Philip Manshaus (21) ble mandag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, hvorav de to første ukene er i full isolasjon.

Dette er i tråd med det påtalemyndigheten ba om under fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag ettermiddag.

Selv begjærte siktede seg løslatt under fengslingsmøtet.

I kjennelsen fra retten heter det at saken har paralleller til 22. juli-terroren.

Han har så langt nektet å forklare seg om saken, både i avhør og under fengslingsmøtet.