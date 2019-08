Legene ville gi henne opp: Caroline lå 55 minutter under vann

Det er 8. desember 2013.

23 år gamle Caroline Husvik Lysvik og den daværende kjæresten er på vei hjem fra en helgetur i Sverige. De skulle gjøre en liten stopp på kaia i Steinkjer, før de skulle hjem til Namsos.

Men bilen sklir og havner i vannet. Kjæresten til Caroline greier å komme seg ut av førersetet før bilen synker, men Caroline sitter fast.

Hun blir med bilen åtte meter ned til sjøbunnen.

Nødetatene er raskt på stedet – men redningsdykkerne må få skyss med luftambulanse helt fra Trondheim.

Hele 55 minutter går før Caroline blir reddet opp fra det iskalde vannet. Kroppstemperaturen er på rundt 27 grader.

– De sa at det var ikke så mye håp

Hun er livløs. Helsepersonellet starter gjennopplivingen umiddelbart, og fortsetter hele veien i helikopteret til St. Olavs Hospital.

Legene forteller familien at sjansen for at Caroline overlever er minimal.

– Tankene gikk jo. Vi visste ikke så mye om ulykken der og da, men vi heiv oss i bilen og kjørte nedover. Etter en halvtime ringte jeg til St. Olavs for å spørre, forteller pappa Jan Ove Lysberg til God sommer Norge.

– Da lurte de på hva vi gjorde og jeg sa at vi kjørte. Da bad oss om å kjøre til side på veien, og så sa de at det ikke var så mye håp. At vi ikke trengte å komme. Men en datter er en datter – vi reiste uansett, vi skulle dit.

BLIND OG LAM: Da Caroline våknet etter nesten en måned i koma var hun både blind og lam. Litt etter litt fikk hun tilbake synet og evnen til å gå. Foto: Privat

Mot alle odds starter hjertet til Caroline å slå av seg selv. Ti lange dager går før de pårørende får beskjed om at hun sannsynligvis vil overleve.

Men ingen vet hva slags liv som venter henne.

Trente 14 timer om dagen

Etter tre uker våkner Caroline fra koma – blind og lam. Hun husker ingenting fra ulykken, og fra disse tidlige dagene.

Sakte men sikkert får hun tilbake det hun har mistet. Hun får noe av synet tilbake, og hun trener 14 timer om dagen for å gjenvinne kontrollen på kroppen.

– Jeg måtte jo bare begynne å trene da, forteller hun og ler. Man må jo ikke, men jeg ville det. Jeg kunne ha sittet i rullestol resten av livet, forteller hun.

Foreldrene tok ut sykemelding for å kunne følge datteren sin i opptreningen. Sammen med søsteren til Caroline har de fulgt henne gjennom kampen.