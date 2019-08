Rosenborgs Nicklas Bendtner skal ha fått flere tilbud fra interesserte klubber.

Det bekrefter klubbens sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye til VG.

– Ja, vi jobber med det. Han vurderer nå noen konkrete muligheter. Han bruker litt tid på det. Vi har hatt tett dialog hele veien, senest i dag. Vi jobber med å finne en løsning, sier Bjørnebye til avisen, og understreker at dialogen mellom dansken og klubben er tett og god.

Det har lenge ligget i kortene at Bendtner er på vei bort fra Rosenborg. For selv om han er Eliteseriens best betalte spiller, har han vært vraket fra Hornelands tropp siden slutten av april.

Tirsdag kveld spiller Rosenborg returkamp mot Maribor i den tredje kvalifiseringsrunden i Champions League. Trønderne har et godt utgangspunkt etter den imponerende 3-1-seieren i Slovenia for en knapp uke siden.