– Ville ta jegerprøven for å beskytte seg

– Kunne skolen gjort noe annerledes?

– Det kan man helt sikkert spekulere i i etterkant. Men vi velger å ikke gjøre det. Vi gjorde alt vi kunne for at han og de andre elevene skulle ha et godt skoleår, sier Finne.

– Uvirkelig

Fra og med neste uke vil nye elever fylle rommene på Fosen folkehøyskole. Men hendelsene har preget rektoren og inspektøren.

De ble varslet at deres tidligere elev sto bak terrorforsøket i moskeen, samt drapssiktelsen på søndag.

På mandag ble alle lærerene samlet, og dagen har blitt brukt til å kontakte de elevene som gikk på samme linje som Manshaus.

Rektoren beskriver det som en tøff oppgave.

– Ingen kan være forberedt på å få en sånn beskjed. Det er helt uvirkelig, sier rektoren.

Hun vil ringe de tidligere elevene for å vise at de står samlet, og at de stiller opp for dem.

– Den omsorgen man føler for noen som har gått her et år slutter ikke når vi tar farvel, sier rektoren.

Elevene reagerer likt som de selv gjorde da de først fikk beskjeden.

– De synes det er forferdelig leit og trist, og skulle ønske det ikke hadde skjedd, sier rektoren.