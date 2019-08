Italienske Lamborghini har aldri vært, og kommer heller aldri til å bli, en stor volumprodusent.

Det speiles selvfølgelig av de ekstremt eksklusive superbilene, som koster fra 3 millioner kroner i Norge.

Snittprisen per solgte nybil er i tillegg betydelig høyere, ettersom italienerne vet å ta seg betalt for «nødvendig» ekstrautstyr.

Nå har det gått halvannet år siden Lamborghini viste oss SUV-en Urus for første gang. Den kom til stor glede for de aller fleste, mens et fåtall mener Lamborghini ikke har noen ting med en høyreist SUV å gjøre.

Doblet salget

Det ingen kan si noe på, er i alle fall det faktum at Urus har bidratt til tidenes salgsøkning for superbil-produsenten.

Det viser nye tall Lamborghini selv har presentert, basert på årets seks første måneder.

Halvveis i år har nemlig Lamborghini solgt 4.553 biler, noe som er en økning på hele 96 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er Urus som er den største bidragsyteren bak de gode tallene. Med 2.693 solgte biler, utgjør SUV-en nesten 60 prosent av det totale salget.

– Å levere nok en salgsrekord, femte halvår på rad, bekrefter vår bærekraftige utvikling, både knyttet til merkevare og produkter. Urus er i sitt første hele produksjonsår og leverer en vekst av dimensjoner. Det er takket være lidenskapen, engasjementet og kompetansen hele Lamborghini-teamet leverer hver eneste dag, forteller Stefano Domenicali, som er styreleder og øverste sjef i Lamborghini.

Målt i toppfart er Urus verdens nest raskeste SUV, med 305 km/t.

Hybrid på vei

Det er ikke bare Urus som selger bra. Det gjør også de øvrige modellene. Her er det Huracan som selger best med 1.211 eksemplarer i samme periode, det inkluderer også Performante-utgaven av bilen.

Hvis vi ser på selve flaggskipet, Aventador med V12-motor, klokker den inn 649 solgte eksemplarer under årets seks første måneder.

Hjemme i Norge har interessen for både Urus og Huracan vært god, i følge superbil-selger Olav Medhus hos entusiastbutikken Autoxo utenfor Oslo.

Siden lanseringen av Urus er det solgt rett i underkant av 20 biler i Norge, og flere vil det bli.

For snart kommer Urus som ladbar hybrid. Det betyr blant annet at prisen i Norge vil falle, ettersom de ladbare hybridene kommer gunstig gjennom avgiftssystemet.

Lamborghini har selvfølgelig gjort det meste av jobben selv, men helt i bunn ligger samme plattform som både VW Touareg, Porsche Cayenne og Audi Q8.

680 hk

Den ladbare utgaven skal ikke være langt unna. Etter planen skal den lanseres i løpet av året.

Dette blir Lamborghini-historiens første bil med en form for elektrisk drift. Og drivlinjen er det Porsche som står for.

Det innebærer en 4-liters V8-er som jobber sammen med en elmotor. Samlet effekt blir rundt 680 hk og 850 Nm. Altså vil den nye utgaven få 20 hk mer enn dagens, som har en ren bensinturbo.

Det er ikke snakk om at den hybride drivlinjen skal erstatte dagens bensinmotor, den skal være et supplement.

