Tutta er klar for Solheim Cup, som er en lagturnering mellom USA og Europa. Det går av stabelen 13. september i Skottland.

Den norske golfproffen blir en av kaptein Catriona Matthews fire «captain's picks». Det vil si at i tillegg til åtte automatisk kvalifiserte basert på poeng og verdensranking, kan kapteinen håndplukke de fire siste spillerne.

Det skriver Norsk Golf, som skal ha fått vite at Pettersen var aktuell for laget forrige uke, men at avgjørelsen skulle baseres på hennes prestasjoner i helgens Ladies Scottish Open. Til tross for at Tutta misset cuten med to slag, ble hun en av Matthews valg.

– Jeg er glad for at jeg fikk tommel opp fra Matthew om at hun ønsket meg på laget. Det er en stor ære for meg å være her, og jeg gleder meg. Det er dette jeg elsker, og jeg føler jeg ble født for dette, sier Tutta ifølge BBC.

– Jeg har hatt en annen rolle de siste to årene. Livet mitt har endret seg mye, til det bedre, men jeg har savnet golf og er veldig glad for å konkurrere igjen.

Tutta har nemlig lenge vært usikker på hvordan golffremtiden ser ut. I januar utsatte hun comebacket på ubestemt tid, og sa hun manglet det indre suget etter å konkurrere igjen. I juli konkurrerte hun for første gang etter 20 måneders mammaperm, og situasjonen så ut til å være en helt annen.

– Jeg har lagt ned masse hardt arbeid, og kommet til det punktet hvor jeg synes det er dødskult å dra ut på trening. Jeg synes det er sykt gøy bare å gå og spille. Jeg har sommerfugler i magen, sa hun til TV 2 etter comebacket.

Nå virker Tutta motivert for høstens konkurranser. Og det er kjente trakter 38-åringen drar tilbake til i september. Hun har deltatt i Solheim Cup åtte ganger tidligere, og vunnet tre av de. Tutta har til sammen vunnet 19 poeng på 33 kamper, og er dermed en av de største poengsankerne i turneringens historie.

I tillegg til Tutta valgte Matthew Celine Boutier fra Frankrike og de to engelske spillerne Jodi Ewart-Shadoff og Bronte Law.