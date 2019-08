Frida Karlsson (20) fikk sitt store gjennombrudd med individuell sølv- og bronsemedalje, samt stafettgull med Sverige, i vinterens ski-VM.

Men suksessen, og ikke minst alt det nye som fulgte med den, var også utfordrende for supertalentet.

– Jeg tok kanskje ikke den pausen som jeg trengte i vår for å komme til hektene. Midt i alt det der holdt jeg på å flytte. Det ble rett og slett for mye, forteller hun til Expressen.

I sommer sto hun over de svenske langrennsjentenes treningsleir i Torsby, så hun kunne komme til hektene.

– Jeg dro i håndbrekket der. Jeg følte at jeg trengte å lande litt på hjemmebane. Jeg trente fortsatt og sånn, men jeg valgte å gjøre det hjemme, sier hun.

Karlsson, som fylte 20 år lørdag, har nå flyttet inn i et rekkehus med kjæresten William Poromaa (18), som også er en lovende skiløper. De to trener også sammen.

– Ja, jeg trener veldig mye med William. Jeg mener det er bra for oss begge. Han har slitt med å gjøre alle økter til noe ekstra, og der tror jeg at jeg har hjulpet ham mye. Og jeg får veldig mye ut av å trene med William. Han er jo en dyktig herreløper, så han er litt bedre enn meg. Jeg får forsøke å henge på der. Det blir bra sparring, sier Karlsson.

Suksessen har også gjort at hun har fått behov for hjelp. Ikke mindre enn 25 agenter har meldt sin interesse for å hjelpe henne, men Karlsson har bestemt seg for å gå en annen vei.

– Jeg fikk ganske mange forespørsler og tenkte ganske lenge på hvordan jeg ville ha det. Jeg landet på at mamma har veldig god kontroll på det her. Hun har vært i samme situasjon selv, og hun er den som kjenner meg best, så vi trenger ikke å sjonglere like mye som jeg hadde trengt med en annen agent, sier Karlsson.

AGENT-MAMMA: Frida Karlsson valgte å gå for moren Mia som agent. Foto: Nils Jakobsson / Bildbyrån

Mamma Mia Karlsson (51) har selv deltatt i OL som langrennsløper, og har blant annet erfaring som markedssjef for hockeyklubben Modo.

Selv gleder supertalentet seg til sesongstarten, men hun vil ikke gå knallhardt ut med høye målsetninger.

– Litt ydmyk må man være, og ikke gå inn i alt med for høye forventninger. Jeg kommer til å fokusere på å gjøre mitt beste i hvert løp, og så får vi se hvor langt det rekker, sier Karlsson.