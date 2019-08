Se Rosenborg-Maribor tirsdag fra kl. 18.30

Tirsdag kveld spiller Rosenborg returkamp mot Maribor i den tredje kvalifiseringsrunden i Champions League. Trønderne har et godt utgangspunkt etter den imponerende 3-1-seieren i Slovenia for en knapp uke siden.

Med sammenlagtseier er trønderne kvalifisert for playoff - det siste hinderet før gruppespillet i Champions League. Der venter enten Ferencvaros eller Dinamo Zagreb.

Om Rosenborg tar seg til playoff er klubben uansett sikret gruppespill-deltakelse i Europaligaen. Det ligger med andre ord mye penger i potten før tirsdagens oppgjør på Lerkendal.

Trener Eirik Horneland kan glede seg over at troppen er skadefri. På mandagens økt deltok både Tore Reginiussen og Anders Konradsen. Horneland lover å mønstre et offensivt RBK-lag.

– Hvis vi skal legge oss bakpå og tro vi skal «safe» inn 3–1, tror jeg det blir en veldig lang og problematisk kveld. Jeg tror vi må ut og score et par mål, sier han.

Rosenborg-treneren var hardt presset gjennom vårsesongen. Trønderne strevde i bunnen av Eliteserien, og det var lite som tydet på at det ville snu med det første.

– Begeistret ingen

Bunnpunktet var 16. mai-tapet mot Haugesund. RBK lå nest sist med fattige seks poeng på åtte kamper.

– Da tenkte jeg at vi var i trøbbel. Vi spilte dårlig fotball, begeistret ingen og hadde lite fart i prosessen, innrømmer Horneland.

Siden har Rosenborg vunnet 14 av 18 kamper i alle turneringer.

– Vi har fått fremgang. Med fremgang kommer smilene, selvtillit og positive opplevelser. Det er mye lysere tider nå enn for noen måneder tilbake, sier han.

Toppscorer Alexander Søderlund ble hvilt hjemme mot Tromsø. I Søderlunds fravær benyttet Erik Botheim (19) anledningen til å vise seg frem. Botheim scoret tre mål, men fikk kritikk for måten han feiret målene på. Horneland likte feiringen dårlig. Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye kalte det for juniorfakter.

– Veldig streng

19-åringen beskriver Horneland slik:

– Han er veldig streng og vil ha ting på sin måte. Jeg har lært av den episoden, sier Botheim, som merker en viss forskjell på Horneland før og etter vårkrisen.

– Jeg synes egentlig han er verre i medgang. Da er han enda strengere, smiler Botheim, før han legger til:

– Han har vært sterk og har stått i stormen. Det får han betalt for nå.

Horneland forklarer irritasjonen rundt Botheim-feiringen slik:

– Vi må så den kulturen og jobbe etter de verdiene vi ønsker å ha. I Rosenborg feirer vi med medspillerne når vi scorer mål.

Han takker støttespillerne rundt og i laget for at snuoperasjonen har vært mulig.

– Jeg har fått veldig god støtte fra styret, administrasjon og spillerne. Når du har en rød tråd og jobber beinhardt etter den, så får du som regel det til å sitte til slutt.