PST mottok tips om Manshaus for ett år siden

Det opplyste PST-sjefen på en pressebriefing mandag ettermiddag.

– PST mottok et tips om siktede for om lag ett år siden. Det ble på bakgrunn av tipset samarbeidet mellom PST og politiet uten å finne grunnlag for å følge opp tipset nærmere. Tipset var nokså vagt og gikk ikke i retning av forestående terrorplanlegging, sa Sjøvold.

– Hva tenker du om det i dag, at man ikke gjorde mer?

– Det er alltid vanskelig i ettertid å ta den vurderingen, men det jeg må forholde meg til er at det ble gjort en kvalifisert vurdering da tipset kom inn. Jeg har også lyst til å si at vi får inn mange sånne tips og vi må gjøre konkrete vurderinger av tipsene.

Preget

Han innledet pressekonferansen med å si at PST som tjeneste er dypt berørt av saken.

– Det gjelder både drap, terrorhandling og selvfølgelig den frykt og lidelse mange mennesker har opplevd som følge av dette, sa Sjøvold.

– En sikkerhetstjenestes natur er å søke å avverge mest mulig av slike handlinger. Den videre etterforskningen må vise mer rundt handlingsforløpet, fortsatte PST-sjefen.

Negativ utvikling

Trusselnivået har siden 2. mai vært vurdert som moderat. Dette er nivå 3 på en skala som går fra 1 til 5.

Når trusselen ligger på nivå 3, innebærer det at en eller flere aktører kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge.

Trusselnivået er ikke endret, sa Sjøvold mandag. Imidlertid har PST hatt fokus på det Sjøvold kalte en negativ utvikling i enkelte høyreekstreme miljøer.

Dette handler om at det er gjennomført flere terrorangrep internasjonalt og at det utvikles en felles propagandaplattform for utarbeidelse av manifester og angrepsvideoer.

– Vi ser at det er flere høyreekstreme grupperinger på internett og de oppfordrer til bruk av terror. Vi ser at det er høyreekstreme grupperinger som har sympatisører i Norge som forherliger aksjoner som er gjennomført, sa Sjøvold.

Vanskelig å fange opp

Han beskriver internett som en hovedarena for spredning av høyreekstrem propaganda, men at det er vanskelig å fange opp alt som skjer på nett og å forebygge angrep.

– Mange av de menneskene som har høyreekstreme holdninger, deler et voldelig tankegods, men erfaringsvis er det svært få som går fra ord til handling. Derfor er det et krevende oppdrag å fange opp og hindre de som har evne og vilje til å gjennomføre angrep.

I trusselvurderingen som ble publisert 15. februar vurderte PST det som «lite sannsynlig» at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i 2019. Begrunnelsen var at de fortsatt fokuserer på radikalisering og organisasjonsbygging.