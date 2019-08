Utviklingshemmet 17-åring ulovlig beltelagt i seks uker

Ifølge kommisjonen har sykehuset vært kjent med opplysninger om at 17-åringen er redd og urolig, og at han på grunn av overgrep og redsel reagerer svært negativt på beltelegging.

– På tross av denne kunnskapen, uten klare holdepunkter for en alvorlig sinnslidelse, har sykehuset i seks uker holdt pasienten tilbake på akuttavdelingen og store deler av tiden har han vært beltelagt, skriver kommisjonen og fortsetter:

– Selv om man i en akutt situasjon ikke klarer å roe ham ned, og det oppstår en nødrettslignende situasjon, må man kunne forvente at man etter noe tid og en nøye vurdering, vurderer en annen tilnærming og klarer å håndtere pasienten på en mindre inngripende måte.

Konklusjonen er at bruken av belter har vært omfattende og langvarig og klart i strid med lovens krav til å avgrense bruken av belter til nødrettsituasjonen som oppstår.

– Belter førte til aggresjon

Kontrollkommisjonen mener også bruken av beltelegging og måten pasienten er møtt på kan ha klar sammenheng med aggresjonen og voldsproblematikken man har sett i saken.

Og det reageres sterkt på at en sykepleier har fattet tvangsvedtakene.

– Kontrollkommisjonen reagerer sterkt på at samtlige vedtak om bruk av mekaniske tvangsmidler er fattet av en sykepleier uten overordnet faglig ansvar, uten at det er kommentert hvem man har konferert med, uten å angi tidsrommet for bruk av tvangsmidler og uten å drøfte helhetlig tilnærming. Det følger ikke av dokumentasjonen at faglig ansvarlig på noe tidspunkt har tatt ansvaret for den helhetlige vurderingen, verken i vedtaksform eller i etterkant. En slik bruk av unntaksbestemmelsen om at også en sykepleier kan fatte vedtak om bruk av tvangsmidler, når faglig ansvarlig ikke er til stede, anses ikke i samsvar med loven, skriver Kontrollkommisjonen.

Sykehuset Innlandet har fått en rekke kritiske spørsmål fra TV 2. Men de opplyser at de ikke kan svare. Heller ikke på om de beklager behandlingen av den da 17 år gamle gutten.

Sykehuset Innlandets kommentar

Her er hele svaret fra divisjonsdirektør for Psykisk helsevern, Benedicte Thorsen-Dahl i Sykehuset Innlandet:

– På grunn av sykehusets taushetsplikt kan vi ikke kommentere denne konkrete saken. Det er klare retningslinjer for bruk av tvangsmidler. I tråd med lovverket skal beltelegging kun anvendes når det er helt nødvendig for å avverge at en pasient skader seg selv eller andre, eller forårsaker betydelig skade på andre verdier.

– Dette vurderes i vaktsituasjonen av ansvarshavende sykepleier. Når det fattes vedtak om mekaniske tvangsmidler, er det en spesialist som står ansvarlig for fortløpende faglige vurderinger med mål om en mindre inngripende håndtering så fort situasjonen tillater det.

– I behandlingsforløpene tilstrebes det alltid å finne frivillige behandlingstiltak. Det er i alle våre sykehusavdelinger et kontinuerlig fokus på dette, og all bruk av tvang drøftes i personalgruppen i forløpet og i etterkant.

– Pasienter og pårørende orienteres alltid om muligheten til å klage på vedtak om tvang. En slik klage behandles av en uavhengig kontrollkommisjon ved sykehuset.