Mercedes gjorde et smart grep da de lanserte nye A-klasse i 2012. En bil som skulle bli volummodellen til premiumbilprodusenten. Den konkurrerer mot blant andre BMW 1-serie, Audi A3 – og mer folkelige modeller som VW Golf.

Suksessen ble et aldri så lite vendepunkt for stjernemerket – som både økte salget og forynget kundegruppen.

A-klasse ble en så stor suksess, at den også ble lansert både som sedan (CLA) og stasjonsvogn (CLA Shooting Brake).

De to siste er linjelekre biler som kostet noe mer og er større enn femdørs-utgaven.

På bruktmarkedet har imidlertid prisene rukket å falle en hel del. Du kan få en lekker CLA med en prisantydning på bare 159.000 kroner.

Familiebilen har aldri vært råere

Gått et stykke ...

Bilen det er snakk om, er en svart 2014-modell CLA 180 CDI. Betegnelsen betyr at du får en gjerrig 109 hk dieselmotor – som forøvrig er koblet mot en automatgirkasse.

Selv om motoriseringen er relativt forsiktig, ser den rimelig heftig ut, med full AMG-styling, svarte felger og mørke vinduer.

Innvendig får du sportsseter i skinn/alcantara og sportsratt. Cruise control, klimaanlegg, USB-kobling, xenon-lys og LED-markeringslys er også på plass.

På de fem årene siden den ble kjøpt, har bilen rukket å rulle ubeskjedne 182.000 kilomter. Men den ser uforskammet bra ut, til tross for noen lange kjøreturer.

Med svart lakk, AMG-pakke, svarte felger, svarte lister rundt vinduene og mørke ruter, blir CLA riktig så lekker. Faksimile: www.broommarked.no

Lavt forbruk

Det som naturligvis blir viktig, er å sjekke historikken nøye. I annonsen står det ikke så mye spesifikt om den, eller bilens stand for øvrig.

Men du kan i alle fall beregne lave driftskostnader. Oppgitt forbruk ved blandet kjøring er nemlig 0,42 l/mil. I tillegg bør det være rimelig å forsikre den – og det følger med en seks måneders bruktbilgaranti. Her bør du forøvrig sjekke hva som dekkes. Det er store variasjoner på slike bruktbilforsikringer.

CLA er registrert for opptil fem personer, men du skal nok ikke ta høyde for flere enn fire, i utgangspunktet. Dessuten er takhøyden noe begrenset i baksetet.

Bagasjerommet er imidlertid på solide 470 liter.

Interiøret i CLA er hentet rett ut av A-klasse.

Ser dyr ut ...

Til den prisen vi snakker om her, er det ingen tvil om at du får en bil de fleste vil tro at du har betalt mye mer for. Det er da også den rimeligste CLA-en vi har sett på bruktmarkedet. Ny kostet en slik bil fort rundt 400.000 kroner. Så her er det penger å spare.

I Brooms bilguide kan bileierne selv fortelle hva de synes om bilen sin - på godt og vondt. Så langt har vi fått inn over 8.000 anmeldelser. CLA får i snitt 7,7 poeng av 10 mulig – les mer her.

Mye å velge mellom

Om du har lyst på litt mer heftig motorisering, finnes det flere motoralternativer i CLA-sortimentet. 250 byr på 211 hk – og er tilgjengelig med firehjulsdrift.

Verstingmodellen heter CLA 45 AMG. Før faceliften byr denne på hele 360 hk – mens den etter faceliften fikk 381 hk. Da gjør den 0-100 km/t på rett over 4 sekunder!

Vil du ha verstingutgaven, starter imidlertid prisene på et stykke over 500.000 kroner.

Vi gjør oppmerksom på at Broom og Broommarked har samme eier.

