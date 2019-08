Fra Mercedes-importøren får vi opplyst at de fleste kundene som har tegnet kontrakt så langt har endt opp mellom 680.000 og 720.000 kroner. Noe av forklaringen på at det ikke blir "verre", er at Mercedes har lagt inn en utstyrspakke de selv beregner til 70.000 kroner, uten tillegg i prisen.

Så ja: Det er mulig å få en EQC på norske skilter til 650.000 kroner. Du får en svært godt utstyrt bil hvis du legger på 50.000 kroner til. Og hvis du synes det blir for lite, er det bare å dypdykke i den særdeles omfattende lista over tilgjengelig ekstrautstyr.

Dette kommer etter hvert til å bli et ganske vanlig syn på norske veier.

– Hva er dette med bakkeklaringen? Kommer jeg ikke helt frem til hytta?

EQC har overraskende lav bakkeklaring. Dette handler om kompromisser underveis i utviklingen. I og med at plattformen ikke er helt nyutviklet for elbil, må det lirkes litt for å få plass til batteriene.

Tyske (og vanligvis svært grundige) Auto, Motor und Sport har målt seg frem til at bakkeklaringen er på bare 9,7 centimeter. Da snakker vi maks last – og laveste punkt under bilen.

Mercedes har svart på det ved å vise til at EQC har bare 2,6 lavere bakkeklaring enn GLC, hvis samme målemetode benyttes. EQC har for øvrig ikke luftfjæring, dermed kan du heller ikke heve bilen for å komme rundt problemer.

Hva betyr det i daglig bruk? Igjen er det umulig å komme med noen fasit. Det kommer helt an på hvilke behov du har. De aller, aller fleste SUV-er ruller på fine asfaltveier det meste av tiden. Men har du en dårlig grusvei med dype hjulspor inn til hytta, bør du ta en sjekk om dette holder.

Topp 5: Dette bør du vite om EQC

Overraskende lav bakkeklaring, så spørs det om det i praksis betyr veldig mye?

– Like rask som Tesla – eller?

0-100 km/t på 5,1 sekunder er et hav av tid, sammenlignet med Teslas Ludicrous-løsning. Hvis du ønsker å leke Formel 1-sjåfør (rett frem), blir du nok litt skuffet over EQC.

Særlig mange andre vil neppe noen gang tenke at bilen ikke er rask nok. Her har du nemlig et herlig kraftoverskudd. I kjent elbil-stil er kreftene der med en gang.

– Hva er de største styrkene til EQC?

Mest av alt at det er en SUV fra Mercedes, som går på strøm. Veldig mye ved EQC minner om GLC, og det er absolutt positivt. Bilen er lettkjørt, komfortabel og stillegående. Firehjulstrekk er naturligvis gull verdt på vinteren.

På interiør tok Mercedes et kjempeløft med dagens E-klasse. Dette har de så filtrert ned til en rekke av modellene sine. EQC føles eksklusiv og påkostet.

Blir bagasjeplassen for snau, kan den trekke tilhenger på inntil 1.800 kilo. Den er også godkjent for 75 kilo taklast. Så mye mer enn det bør du uansett ikke putte på taket.

Prisen er også relativt gunstig. Du kommer ut ganske likt som Jaguar I-Pace, og en god del under en sammenlignbar Audi e-tron.

Mercedes kommer med det som er den fjerde el-SUVen i denne klassen. Fra før har vi Tesla Model X, Jaguar I-Pace og Audi e-tron.

– Og motsatt: Har den noen svakheter?

Det er tre B-er som trekker litt ned her: De står for bagasjerom, batteripakke og bakkeklaring.

Bagasjerommet kunne godt vært noe større, det samme kunne batteripakken (og dermed rekkevidden). Og høyere bakkeklaring hadde helt klart ikke skadet for endel norske kjøpere.

De som hadde ønsket seg en perfekt "Norges-elbil" blir kanskje litt skuffet her. Også de som hadde forventet/trodd at Mercedes skulle dra på og lage en mye mer utagerende bil. Det er langt fra Tesla Model S og X – til denne bilen. Det er naturligvis et helt bevisst valg av Mercedes.

Norge har kommet langt som elbilnasjon, her er vi flere år foran de store og viktige bilmarkedene i Europa. Men sammenlignet med dem, er og blir vi bittesmå. Det er i Tyskland, Storbritannia og Frankrike at Mercedes virkelig skal selge EQC i store volumer. Dermed har de også lagt vekt på det de mener er det viktigste for kjøperne der, ikke hva norske kunder nødvendig måtte ønske seg.

Klikk her for å lese den første testen vår av EQC

Mercedes kommer med en elbil som nok ikke helt er skreddersydd etter det mange nordmenn ønsker seg. Så gjenstår det å se hva det eventuelt gjør med salgstallene.

