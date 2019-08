Arsenal-kapteinen «hamstrer» gule kort – men det har han ingen planer om å slutte med

Se Arsenal-Burnley på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo! Kampstart lørdag 13.30!



Det var ikke akkurat noen voldsom stor overraskelse det som skjedde etter 81 minutter ut i oppgjøret mellom Newcastle og Arsenal søndag. Da pådro Arsenal-kaptein Granit Xhaka seg årets første kort.



Og det blir neppe årets siste heller, skal vi tro 26-åringen selv.

– Jeg bryr meg ikke om de gule kortene, om jeg skal være ærlig. Det er mitt spill. Jeg vil være aggressiv og jeg vil fighte med motstanderne våre på en positiv måte. Du trenger noen sånne på ditt lag, sier Xhaka i dette intervjuet, som ble gjort få dager før seriestarten.

Mot Newcastle i serieåpningen viste Xhaka handling bak sine ord.



Og på den måten startet han langt på veg å følge opp en sterk statistikk fra forrige sesong. Da startet Xhaka 29 Premier League-kamper. Fasiten ble ti gule kort.



Riktignok fikk faktisk ti spillere flere gule kort enn Xhaka i fjor (se hele oversikten hos Altomfotball.no her), men tallet er likevel unormalt høyt.

– Er det slik at du mener det heller er bedre å stå over noen kamper i løpet av en sesong slik at du kan ta en del kort?

– Ja. Det må selvfølgelig ikke være altfor mange kort, men til slutt tenker jeg ikke noe særlig på det, sier Xhaka.

Vil ha mer kynisk Arsenal-lag

Arsenal fikk en perfekt start på sesongen med 1-0-seieren i Nord-England lørdag. Seieren var akkurat en type seier som Xhaka etterlyste i forkant av Premier League-sesongen.

I fjor slapp Arsenal inn hele 51 mål. Det tallet må ned, var Xhakas klare formening.

– Det handler ikke bare om forsvarerne. Du må være kompakte med og uten ball. Det tror jeg blir nøkkelen i år, at vi er sterkere i lag. Noen ganger må vi vinne 1-0, meldte han før seriestarten.



Han er klar på at det aller viktigste for Arsenal denne sesongen er å klare å komme seg tilbake til Champions League.



I tillegg til å slippe inn færre mål, er han klar på at borteformen må forbedres i år.

– Vi må være mer stabile i år. Vi gjør for mange feil. Vi må være konsentrerte gjennom 90 minutter, spesielt på bortebane, mener han.