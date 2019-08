Terrorsiktede har meddelt at han samtykker til fotografering før retten settes klokken 13.00.

Det var en tydelig fysisk preget Philip Manshaus som ankom fengslingsmøtet. Han har tydelige skader i ansiktet, blant annet flere blåmerker og kutt. Rett før han ble pågrepet, ble han overfalt av personer inne i moskéen.

21-åringen virket tilfreds og smilte til pressen da han ankom i salen.

Han var kledd i en mørkeblå joggedress. Rett før retten settes delte han noen ord med sin forsvarer, Unni Fries.

Philip Manshaus, er siktet for drapet på sin 17 år gamle stesøster, og etterforskes for terror etter at han angrep al-Noor-moskéen i Bærum lørdag ettermiddag.

Ifølge forsvareren ønsker ikke Manshaus å forklare seg under rettsmøtet.

Ber om fire uker med isolasjon

Fengslingen går i sal 250 i Oslo tingrett, den samme salen som ble brukt under 22. juli-rettssaken.

På grunn av sakens opplysninger ønsker aktor, Pål-Fredrik Hjort Kraby, at saken går for lukkede dører.

Påtalemyndighetene vil be om at Manshaus varetektsfengsles i fire uker med full isolasjon, brev- og besøksforbud, og medieforbud.

Ifølge TV 2s reporter på stedet er det store sikkerhetstiltak og bevæpnet politi på stedet i forbindelse med fengslingen. Det er i tillegg et massivt presseoppbud.

Mandag opplyser politiet at siktelsen vil bli utvidet til terror.

– Nå er siktelsen for terror og drap. Vi har nå hatt en terroretterforskning gående, og vi utvider siktelsen fordi vi vurderer at det som har skjedd rammes av terrorbestemmelsene, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til TV 2.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby på plass i retten like før rettsmøte starter.

Forsvareren til Manshaus opplyser at 21-åringen ikke erkjenner straffskyld.

Fant stesøsteren drept

Manshaus ble overmannet da han avfyrte skudd i al-Noor-moskeen i Bærum lørdag ettermiddag.

Politiet dro til stedet og pågrep mannen. Etterpå dro de til hjemmet der 21-åringen vokste opp for å gjøre undersøkelser og samle bevis.

I huset i Bærum fant de 21-åringens 17 år gamle stesøster drept.

– Ekstreme og gammeldagse holdninger

TV 2 har snakket med en mann i 20-årene som beskriver seg selv som en bekjent av Manshaus.

Han forteller at han for en tid tilbake reagerte på det han beskriver som «ekstreme og gammeldagse» holdninger.

I en samtale ytret Manshaus tydelig kvinnefiendtlige holdninger.

– Han sa blant annet at kvinner burde holde seg på kjøkkenet, og ligge unna arbeidslivet. Jeg sa at han kom til å få seg en på trynet hvis han fortsatte å si sånne ting, sier mannen.