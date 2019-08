Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) i møttes til duell om norsk beredskap og høyreekstreme holdninger i mandagens debatt fra TV 2s studio i Arendal.

Bakteppet for debatten var angrepet mot en moské i Bærum lørdag ettermiddag. 21 år gamle Philip Manshaus, er siktet for drapet på sin 17 år gamle stesøster, og etterforskes for terror etter at han angrep al-Noor-moskéen i Bærum.

PST advarer nå mot at høyreekstremismen er på fremmarsj.

– En av årsakene er at det, internasjonalt, i kjølvannet av islamistisk terror og den store flyktningstrømmen som kom i 2015 har blitt et mye hardere debattklima, sier statsminister Erna Solberg.

– Det har vi også sett deler av i Norge. Særlig på sosiale medier ser vi at en del høyreekstreme miljøer forsøker å rekruttere, nå ut til ungdom og vinne ungdomshjerter. Vår jobb er å slåss mot det hele tiden, fortsetter hun.

Mandag ble Manshaus fremstilt for fengsling, og besluttet varetektsfengslet i fire uker.

– Norge er ikke noe unntak

Støre har tidligere kommet med kritikk av regjeringens retorikk. I 2018 uttalte han i sin tale til landsmøtet følgende om daværende justisminister Sylvi Listhaug: «En justisminister som bevisst, kalkulert, nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli.».

– Etter det som skjedde i helgen har det politiske Norge stått sammen. Trossamfunnene har stått sammen. Jeg har kritisert en del av Erna Solbergs svar på hennes statsråders uttalelser, men la oss være her i dag, sier Støre.

– Høyreekstrem terror kommer fra et sted. Det er en god del mennesker som blir veldig urolige nå, de kjenner igjen bildet av gjerningspersonen og tenker på 22. juli, sier Støre.

– Jeg tror vi må erkjenne at Norge er ikke noe unntak. Høyreekstreme holdninger vinner terreng også i Norge, og da er det dessverre kortere avstand til handling, fortsetter han.

Støre etterlyser en plan for å motarbeide hets mot islam.

PARTILEDERDUELLER: Arill Riise leder TV 2s partilederdueller i Arendal. Foto: Espen Sollie/TV 2

– Vi trenger en handlingsplan mot denne islamsjikanen og hetses som er mot den. Og så må vi politikere, som meg og Erna Solberg, være bevisst måten vi snakker på. Det er ikke bare det mørke nettet dette handler om, men også hvordan toneleiet her er, sier han.

Solberg istemmet dette.

– Jeg mener vi alle har et medansvar for dette, også politikere, for hva slags type retorikk vi har. Jeg vil også slå fast én ting helt tydelig, og det er at alle regjeringspartier tar fullstendig avstand fra muslimhat og terror, sier Solberg.

Gallup-nedtur

TV 2s første gallupmåling i valgkampen viste nedslående tall for Arbeiderpartiet.

Mens Jonas Gahr Støre ble feiret som valgvinner for fire år siden, med hele 33,0 prosent, er oppslutningen nå hele 10 prosentpoeng lavere. Det er den laveste oppslutningen for partiet noen gang på TV 2s kommunevalgbarometer.

Høyre gikk svakt frem med 1,1 prosentpoeng fra julimålingen, til 20,6 prosent. Det er klart under de to siste valgresultatene på 23,2 i 2015 og 28,0 i 2011, men over resultatene fra valgene i 2007 og 2003.