Andreas Leknessund (20), et av Norges største sykkeltalenter, var på treningstur søndag da det gikk galt.

Han hadde pause etter et bakkedrag, men traff et hull i bakken og gikk på trynet. Albuen tok mye av støyten.

Nå må han belage seg på en lengre pause fra sykkelen.

– Skulderen var helt ute av posisjon og et korsbånd har røket. Jeg skal på en skikkelig undersøkelse i morgen. Det kan være snakk om flere bånd. Det kommer til å ta tid, og sannsynligvis blir det ikke flere ritt denne sesongen, sier han til TV 2.

Leknessund skulle etter planen sykle Tour de l'Avenir på torsdag. 20-åringen var et av Norges største medaljehåp før VM i Yorkshire i september. Nå går alle planene i vasken.

– Det er jævla surt, men samtidig klarer jeg å være positiv. På lang sikt er jeg ikke stresset. Noen av de kortsiktige målene ryker, men samtidig er det en del av sporten, sier Leknessund.

Leknessund forteller at det kan være skulderen må opereres.

– Det høres ikke bra ut. Det er en risiko for at jeg blir plaget i lengre tid, men jeg er ikke bekymret. Hvis legene mener det er lurt med operasjon, gjør jeg det, sier han.

Leknessund tror han kunne kjempet i toppen i VM om det ikke hadde vært for treningsuhellet.

– Muligheten hadde vært der. Jeg tror jeg skulle gjort det rimelig greit, men det er bare U23-VM. Det kommer flere VM i årene som kommer, sier han.

Supertalentet signerte i vår kontrakt med storlaget Team Sunweb. Fra 2021-sesongen skal han sykle for World Tour-laget. Han er ikke stresset av rehabilitetsperioden som nå venter.

– Det blir en god treningsvinter. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar før jeg kan begynne å trene igjen, men jeg tror ikke det blir så lenge. Etter hvert kan jeg nok også sitte på rulla igjen, sier han.

Leknessund irriterer seg over den ubeleilige velten.

– Det er noe som kunne vært unngått, men samtidig er det noe som kan skje. Selv om det er veldig irriterende kan man også si at jeg hadde flaks at det ikke gikk verre. Uansett er det synd at det får så store konsekvenser. Det var jo ikke andre enn meg og asfalten som var involvert, forteller han.