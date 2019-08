Støre ligger an til det største fallet i historien

Arbeiderpartiet får sin laveste oppslutning noen gang på TV 2s kommunevalgbarometer, mens Senterpartiet får den høyeste oppslutningen på høstens første kommunevalgbarometer. Målingen er laget av Kantar TNS for TV 2.

Mens Jonas Gahr Støre ble feiret som valgvinner for fire år siden, med hele 33,0 prosent, er oppslutningen nå hele 10 prosentpoeng lavere.

Arbeiderpartiet er sommerens taper med en tilbakegang på 2,6 prosentpoeng fra målingen i begynnelsen av juli, til 23,0 fire uker før valget.

Et slikt resultat vil være Arbeiderpartiets dårligste kommunevalg noensinne.

– Det er en alt for dårlig måling, og vi har en ambisjon om å ligge høyere på valgdagen. Nå er vårt fokus å få frem de lokale sakene og å få frem våre ordførere og ordførerkandidater, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

– Valgkampen har jo vart en stund allerede. Hva har dere gjort galt?

IKKE FORNØYD: Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

– Det skal jeg være forsiktig med å komme med noen analyser av nå. Mange av våre saker har vært diskutert nå, som skolemat og hele faste stillinger, og vi må bare fortsette med det, sier hun.

Aldri før har et politisk parti i Norge hatt en så stor nedgang fra ett kommunevalg og til det neste. Heller aldri før har et parti gått opp eller ned et tosifret antall prosentpoeng fra ett kommunevalg til et annet.

Den største nedgangen som noensinne har skjedd fra ett kommunevalg til et annet, er SVs tilbakegang fra 12,4 prosent i 2003 til 6,2 prosent i 2007.

Frp-nedtur

Fremskrittspartiet har heller aldri blitt målt lavere enn nå. Partiet får bare 6,3 prosent, en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng fra juli.

Partileder Siv Jensen har lite positivt å si om målingen.

– Jeg er på ingen måte fornøyd, og derfor er jeg glad for at det er en god stund igjen til valget. For det er valgresultatet som teller, sier hun.

Målingen ville vært partiets dårligste valg siden 1983.

– Nå handler det om å presentere politikk og ikke kommentere målinger, mener Jensen.

Sp-opptur

Senterpartiet ligger derimot an til et historisk brakvalg. Fire uker før valget får partiet hele 16,0, en fremgang på 2,3 prosentpoeng gjennom sommeren. Partiet er nær ved å doble oppslutningen fra forrige kommunevalg da 8,5 prosent av velgerne stemte på partiet.

– Oi! Ja, det er jo utrolig motiverende. Jeg blir glad, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, når han får høre om målingen.