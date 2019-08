Skolen mottok bekymringsmeldinger – kontaktet ikke politiet

21 år gamle Philip Manshaus er siktet for å ha drept sin stesøster, før han gikk til angrep på al-Noor-moskeen i Bærum.

Før moské-angrepet postet Manshaus meldinger i et nettforum der han hyllet Vidkun Quisling og terroristen bak moskéskytingene på New Zealand tidligere i år.

21-åringen gikk i år på folkehøgskole, og medelever der har reagert på hans holdninger.

Manshaus gikk på Fosen folkehøgskole i Trøndelag i ni måneder, fra august i fjor til mai i år.

Ikke grunn til å involvere politiet

Skolen har i overkant av 60 elever. TV 2 er kjent med at flere elever synes Manhaus forandret seg mye i løpet av året på folkehøgskolen.

Noen elever ble sjokkert av 21-åringens holdninger, og sendte en bekymringsmelding til skoleledelsen. Daglig leder ved informasjonskontoret på skolen, Dorthe Birch, bekrefter opplysningen, men vil ikke gå inn på innholdet i meldingen.

– Det kom noen tilbakemeldinger om eleven underveis, men det kommer mange tilbakemeldinger på elever i løpet av ett år. Når man bor på en folkehøgskole er det mange samtaler både elevene seg imellom og med lærere, sier hun.

På bakgrunn av samtaler med rektor på folkehøgskolen, sier hun at skoleledelsen ikke oppfattet at bekymringsmeldingene var av en slik karakter at skolen tok kontakt og involverte politiet eller andre utenforstående.

– Har skolen sviktet i oppfølgingen av bekymringsmeldingene?

– Det er vanskelig å uttale seg noe om, men de har noen gode prosedyrer og de har fulgt dem.

Folkehøgskolen skal alltid ha grundige samtaler med elvene, og en beredskap for om de trives og har det bra, sier hun.

– Hvordan ble 21-åringen oppfattet, etter det du kjenner til?

– Han ble oppfattet som en helt vanlig, ordinær elev. Det var ikke noe spesielt med ham. Det kom noen tilbakemeldinger om eleven underveis, men det ofte det om flere elever.

Jobber mot dette

Hun gir uttrykk for at det er en svært krevende situasjon fordi folkehøgskolen nettopp jobber spesielt for å bekjempe ekstremisme og for å fremme for samarbeid, og hun sier det er hele kjernen i deres arbeid.

– Skolen orienterer i dag medelevene på linjen han gikk på og er i dialog med dem. Det er ikke til å underslå at det han er siktet for går veldig mot hva folkehøgskolen står for. Skolen har valgt å prioritere medelevene først, og det er helt riktig. Dette er jo ungdommer og mennesker vært sammen i ni måneder, har et personlig forhold til hverandre og masse tanker og følelser, sier Birch.