– Bortsett fra avganger der innsjekkingen allerede er fullført, og ankomst av flygninger som allerede er på vei til Hongkong, blir de øvrige flygningene kansellert for resten av dagen, heter det i en uttalelse fra flyplassledelsen.

Kunngjøringen kom etter at tusener av demonstranter tok seg inn i ankomsthallen mandag.

Kina kaller Hongkong-protester terrorisme

Kinesiske myndigheter går hardt ut mot demonstranter som har kastet molotovcocktails mot politi i Hongkong, og knytter dem nå til «terrorisme».

– Hongkongs radikale demonstranter har gjentatte ganger brukt ekstremt farlige redskap for å angripe politi. Det utgjør allerede en alvorlig form for kriminalitet, og viser også de første tegnene på terrorisme, sier talsmann Yang Guang ved den kinesiske regjeringens Hongkong-kontor.

– Dette er et hensynsløst overtramp mot Hongkongs lov og orden, sa han på en pressebrifing i Beijing mandag.

– De som leker med ilden, vil også dø av den

Regjeringen på fastlandet trapper dermed opp retorikken mot demokratiaktivistene i den tidligere britiske kolonien.

I forrige uke sa Guang at de som leker med ilden, også vil dø av den.

Demonstranter har i flere uker protestert mot et lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina. Lovforslaget ble til slutt trukket. Senere har demonstrasjonene fortsatt, med nye krav som at Hongkongs Beijing-utpekte leder Carrie Lam må gå av, at det må holdes demokratiske valg, at pågrepne fra tidligere demonstrasjoner må løslates, og at politiet må granske bruk av makt mot demonstranter.