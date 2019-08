I disse dager er programleder Gaute Grøtta Grav (40) travelt opptatt med innspillingen av Farmen utenfor Kragerø.

Men det ble likevel tid til en ferietur med kjæresten Cathrine Montero Moen (28).

Og da de valgte feriemål, ble det ikke hvor som helst. De har nemlig slått til med en ellevill klatretur i den stupbratte Romsdalsstigen Via Ferrata, i mandagens episode av «God sommer Norge» på TV 2.

Viser seg for første gang

Grøtta Grav og Montero Moen har ligget lavt i terrenget når det gjelder å vise sin kjærlighet offentlig.

Paret ble sammen for to år siden, etter at Gaute og hans daværende kone Silje Hvarnes gikk hvert til sitt. Først i mai i år bekreftet Gaute og den tidligere «Robinson»-deltageren Cathrine sitt forhold på Facebook.



Nå tar de steget enda lenger ut i offentlighetens lys, og ikke minst til nye høyder.

FORELSKET: Gaute og kjæresten Cathrine viser seg tydelig forelsket på fjellklatring i Åndalsnes. Foto: TV 2.

Det er tydelig at Montero Moen er nervøs før turen.

– Du skal passe på meg. Det er ditt ansvar at jeg får en fin tur. Jeg har angst, sier en nervøs Cathrine før den strabasiøse turen.

– Jeg gruer meg på ordentlig. Jeg har gått denne en gang før. Da lovet jeg meg selv at jeg aldri skulle gå den igjen, sier hun.

Gjør det for kjærligheten

Gaute er oppvokst blant høye fjell ved Isfjorden på Rauma, og har tatt med sin kjære på mange fjellturer.

– Vi har vært her før, men det er kanskje jeg som er mest ivrig, sier Gaute.

– Men jeg gjør det for kjærligheten, ler Cathrine til «God sommer Norge».

Via ferrata er et italiensk ord som kan oversettes med «klatresti» eller «jernsti». I Åndalsnes er Via ferrata en utfordrende tur på 5-6 timer til toppen av fjellet Nesaksla.

– Det er en tøff løype. Det går greit, men jeg kjenner at «oi, her må jeg ta i og gi gass». Man ikke bare slappe av opp denne løypa, men jeg har ikke blitt redd ennå, sier Gaute.

VAKKERT: Kjæresteparet nyter den flotte utsikten i Romsdalen. Foto: TV 2.

– Blir ikke bedre enn dette

– Det som er kult med Via Ferrata er at den har stigetrinn som er boltet inn i fjellet hele veien. Dette gjør at du kan klatre ganske bratt uten at det føles fryktelig skummelt. I tillegg er du sikret i en stålwire som går helt fra bunnen og til toppen. Det gjør at du ikke slår deg sånn fryktelig, hvis du skulle være uheldig og dette ned, sier han.

I løpet av turen besteg kjæresteparet flere luftige partier og fritthengende broer, og Gaute og Cathrine snek til seg også til et kyss på broen på flere hundre meters høyde.

– Det blir ikke bedre enn dette, sier Farmen-programlederen til «God sommer Norge».

