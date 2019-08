Van Persies forhold til van Gaal endret seg over natten: – Annerledes fra dag én

– Det var annerledes fra dag én

Forventningene var derfor store da trenerlegenden fra van Persies hjemland skulle overta Manchester United sommeren 2014. Kun et drøyt år tidligere hadde de blitt mestere under Ferguson i spisstjernens debutsesong i klubben, men katastrofesesongen 2013/14 endte med 7. plass og sparken for skottens etterfølger David Moyes.

Men til tross for at relasjonen på landslagsnivå hadde vokst til å bli meget sterk, ulmet det allerede før sesongtart i van Gaals første sesong i Manchester. Van Persie ble vraket til serieåpningen fordi han var i feriemodus, og selv om han scoret noen viktige mål gjennom sesongen ble det kun ti mål totalt for mannen som to av de tre foregående sesongene hadde blitt toppscorer i Premier League.

Nå letter han på sløret rundt hvordan relasjonen mellom ham og landsmannen hadde endret seg fra landslags- til klubbnivå-

– Det var annerledes fra dag én. Det var andre vibber. Han fulgte ikke opp de tingene vi begge oppnådde med landslaget. I hans hode handlet det kanskje om at Louis van Gaal som landslagssjef er en annen enn Louis van Gaal som klubbtrener. Du har noen forskjeller, så klart. Det var tøft for ham, for å være trener for Manchester United er en tøff jobb.

– Det er kanskje den hardeste jobben som er sammen med Real Madrid, Barcelona og kanskje Bayern München. Folk forventer mye. Hvis du spiller veldig bra, er det normalt. Du må spille god offensiv fotball. Det er veldig vanskelig, forteller van Persie.

Sesongen de tilbrakte i fellesskap i Manchester endte med 4. plass og en retur til det gjeve Champions League-selskap, men akkurat den returen foregikk uten van Persie. Ett år etter van Gaal-ansettelsen ble nemlig superspissen solgt til tyrkiske Fenerbahce, og dermed var en elleveårig karriere i engelsk fotball over.

