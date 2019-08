Philip Manshaus, er siktet for drapet på sin 17 år gamle stesøster, og etterforskes for terror etter at han angrep al-Noor-moskéen i Bærum lørdag ettermiddag.

Mandag opplyser politiet at siktelsen vil bli utvidet til terror.

– Nå er siktelsen for terror og drap. Vi har nå hatt en terroretterforskning gående, og vi utvider siktelsen fordi vi vurderer at det som har skjedd rammes av terrorbestemmelsene, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til TV 2.

Forsvareren til Manshaus opplyser at 21-åringen ikke erkjenner straffskyld.

Påtalemyndighetene vil be om at Manshaus varetektsfengsles i fire uker med full isolasjon, brev- og besøksforbud, og medieforbud.

Fant stesøsteren drept

Manshaus ble overmannet da han avfyrte skudd i al-Noor-moskeen i Bærum lørdag ettermiddag.

Politiet dro til stedet og pågrep mannen. Etterpå dro de til hjemmet der 21-åringen vokste opp for å gjøre undersøkelser og samle bevis.

I huset i Bærum fant de 21-åringens 17 år gamle stesøster drept.

– Ekstreme og gammeldagse holdninger

TV 2 har snakket med en mann i 20-årene som beskriver seg selv som en bekjent av Manshaus.

Han forteller at han for en tid tilbake reagerte på det han beskriver som «ekstreme og gammeldagse» holdninger.

I en samtale ytret Manshaus tydelig kvinnefiendtlige holdninger.

– Han sa blant annet at kvinner burde holde seg på kjøkkenet, og ligge unna arbeidslivet. Jeg sa at han kom til å få seg en på trynet hvis han fortsatte å si sånne ting, sier mannen.

Hyllet Quisling

Philip Manshaus har også dokumenterte, høyre-ekstreme holdninger. To timer før han gikk til angrep på moskeen postet en mann med hans navn en melding på et nettforum.

Der hyllet han New Zealand-terroristen (28), som tidligere i år drepte 49 personer i masseskytingene ved Noor-moskeen og Linwood-moskeen i Christchurch, det verste angrepet på muslimer i Vesten.

– Det har vært gøy. Valhall venter, heter det i meldingen.

Han har også hyllet de nylige skyteepisodene i El Paso og San Diego i USA.

TV 2 har sett det som skal være bilder av Manshaus med naziflagg i bakgrunnen.